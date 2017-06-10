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تعرف على موعد انتقال «أوبل» لـ«بيجو - ستروين»

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تعرف على موعد انتقال «أوبل» لـ«بيجو - ستروين» تعرف على موعد انتقال «أوبل» لـ«بيجو - ستروين»

التحرير

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كشفت شركة "بيجو – ستروين" الفرنسية، عن الموعد النهائي لإتمام صفقة انتقال "أوبل" الألمانية من "جنرال موتورز" الأمريكية إلى نظيرتها الفرنسية.

ووفقًا لوكالة أنباء "رويترز"، فإنه بنهاية يوليو المقبل ستتم كامل إجراءات انتقال شركة "أوبل" إلى "بيجو – ستروين"، وذلك بعدما تم الإعلان عن ذلك في مطلع العام الجاري.

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ووضعت الشركة الفرنسية بشكل فعلي خطط التطوير والتسويق الخاصة بشركة "أوبل" في الأسواق العالمية، حيث أعلنت عزمها إصدار نسخة أكثر تطورًا من "كورسا" في أسواق أوروبا كأول ثمار التعاون بين الشركتين.

 

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التحرير

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