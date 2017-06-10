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للمنافسة بقوة.. «رينو» تطور بطاريات سياراتها الكهربائية

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للمنافسة بقوة.. «رينو» تطور بطاريات سياراتها الكهربائية للمنافسة بقوة.. «رينو» تطور بطاريات سياراتها الكهربائية

التحرير

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تخطط شركة "رينو" الفرنسية، للدخول إلى حلبة المنافسة الشرسة في سوق السيارات الكهربائية، عن طريق تطوير البطاريات الخاصة بإصداراتها لتصبح أكثر قوة.

وكشف مصدر في الشركة الفرنسية لوكالة أنباء "رويترز"، أن "رينو" ستقوم ببناء مصانع لعمل البطاريات الكهربائية المتطورة، والتي تعد أولى خطوات تطوير الأداء الفني للسيارات الهجين والكهربائية الخالصة.

وأشار المصدر العامل في "رينو" إلى أن الشركة الفرنسية قد تستعين بالعديد من الكيانات الأخرى، والتي تملك باعًا طويلًا في هذا المجال، أملًا في تصنيع بطارية قوية للسيارات الكهربائية.

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يذكر أن الشركة الفرنسية كانت قد أعلنت بشكل رسمي، عزمها الدخول بقوة إلى مجال صناعة السيارات الكهربائية، لاسيما بعد أن حازت على شعبية واسعة على مدار السنوات الماضية.

 

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التحرير

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