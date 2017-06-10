وزيرة الدفاع الألمانية تطالب بزيادة النفقات المخصصة للجيش

ألمانيا - (د ب أ):

طالبت وزيرة الدفاع الألمانية، أورزولا فون دير لاين، بزيادة النفقات المخصصة للجيش، وذلك في ظل زيادة التكليفات الدولية المطلوبة من الجيش.

وبمناسبة اليوم المفتوح في ثكنات الجيش، قالت الوزيرة المنتمية إلى حزب المستشارة انجيلا ميركل المسيحي الديمقراطي، اليوم السبت إن "الكلمات الدافئة لا تكفي".

وأضافت فون دير لاين أن الجنود يحتاجون أيضا خلال السنوات المقبلة " إلى المزيد من التمويل والتمويل الدائم ودعم المجتمع".

وأشارت الوزيرة إلى أن القوات المسلحة تمكنت أخيرا، وبعد 25 عاما من التخفيض، من معاودة الزيادة وتعيين المزيد من الأفراد.

وأكدت الوزيرة على أن الجيش يحتاج بصورة ماسة إلى المزيد من العتاد الحديث.