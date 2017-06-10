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وكيل الأزهر: ماضون في تطوير التعليم.. وظاهرة الغش انحصرت بشكل كبير

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مصراوي Masrawy

وكيل الأزهر: ماضون في تطوير التعليم.. وظاهرة الغش انحصرت بشكل كبير

04:04 م السبت 10 يونيو 2017

وكيل الأزهر: ماضون في تطوير التعليم.. وظاهرة الغش انحصرت بشكل كبير

كتب - محمود مصطفى:

أدى اليوم السبت، طلاب القسم العلمي بالشهادة الثانوية الأزهرية، امتحان مادة الأحياء على مستوى الجمهورية.

وتفقد االدكتور عباس شومان، وكيل الأزهر الشريف، اليوم لجان الامتحانات بمعهدي فتيات الجديدة، وبنين العباسية.

وقال وكيل الأزهر، إن الامتحانات تسير كما هو مخطط لها في هدوء تام، وانضباط داخل اللجان وخارجها، مشيرًا إلى أن الطلاب وأولياء الأمور لديهم ارتياح كبير لما تم اتخاذه من إجراءات لضبط اللجان، ومنع الغش وتغيير نظام الأسئلة.

وأكد شومان، حرص المسئولين على مستقبل أبناء الأزهر وأهمية تأهيلهم تأهيلًا جيدًا، من خلال تطوير العملية التعليمية، وتحديث طرق التدريس وتدريب المعلمين، وتوفير الكتب الدراسية من بداية العام الدراسي في المعاهد.

وأشار وكيل الأزهر، إلى أن الأزهر ماض في تطوير التعليم عامًا بعد آخر، حتى يكون على النحو الأفضل والمرجو منه، وينافس خريجوه في المحافل الدولية بقوة وهو ما لا يتأتى إلا بالإجراءات الحاسمة التي بدأها منذ ثلاث سنوات وبدأت تؤتي ثمارها مبكرًا.

ولفت شومان إلى أن ظاهرة الغش في امتحانات الأزهر باتت منحصرة في أضيق الحدود بفضل الإجراءات الحاسمة تجاه هذه الظاهرة التي تدمر مستقبل أبنائنا الطلاب، ويتم تكثيف الجهود حاليًا في إطار تطوير التعليم نفسه وصقل الطالب الأزهري بالعلوم الدينية والدنيوية والمهارات اللازمة لنشر رسالة الأزهر ومنهجه في مختلف التخصصات، وإعادة تأهيل الطالب تأهيلًا شاملًا يتوافق والدور المنوط بالأزهر الشريف تجاه الأمة الإسلامية والعربية.

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