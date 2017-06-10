بالصور- مدبولي يتفقد كوبري العبور ومشروع "دار مصر" بمدينة 6 أكتوبر

كتبت- ندى الخولي:

تفقد مصطفي مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، المشروعات التي يجري تنفيذها بمدينة 6 أكتوبر، لمتابعة نسب تنفيذها، وشملت الجولة، المحاور المرورية، ومنها كوبرى العبور، على وصلة دهشور، ومشروع "دار مصر" للإسكان المتوسط.

وخلال تفقده مشروع تنفيذ كوبري ميدان العبور، قال الوزير: "الكوبري ينقل الحركة من طريق مصر إسكندرية الصحراوي الي طريق الواحات، مروراً بميدان العبور"، مشدداً علي ضرورة تكثيف العمل لسرعة الانتهاء من الكوبرى لأهميته.

وأشار المهندس سيد فاروق، النائب الأول لرئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب، المنفذة للكوبرى، إلى أن الشركة تدرك أهمية المشروع، وهناك عمل على مدار اليوم لسرعة الانتهاء منه، ومن المتوقع الانتهاء منه فى منتصف أكتوبر المقبل.

وانتقل الوزير لزيارة مشروع "دار مصر" للإسكان المتوسط، حيث أوضح أنه يتم تنفيذ 4200 وحدة بالمرحلة الأولى للمشروع، يتم حاليا تشطيبها، بواسطة الهيئة الهندسية المشرفة على التنفيذ، بخلاف 2700 وحدة أخرى، يتم تنفيذها بالمرحلة الثانية.

وأعلن وزير الإسكان أن إجمالى الاستثمارات بالمشروعات المختلفة التى يتم تنفيذها حاليًا بمدينة 6 أكتوبر تبلغ 33.3 مليار جنيه، وفي مقدمتها مشروعات الإسكان بتكلفة 19.5 مليار جنيه، حيث يجرى تنفيذ 97 ألف وحدة سكنية بالإسكان الاجتماعي، و12 ألف وحدة بالإسكان الاجتماعي المتميز، و7 آلاف وحدة بـ"دار مصر" للإسكان المتوسط.

وأوضح المهندس عصام بدوي، رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر، أنه يجري إنشاء وتطوير محاور وطرق بالمدينة بإجمالى استثمارات 3.6 مليار جنيه، ومنها مشروع تطوير وصلة دهشور الشمالية من طريق مصر إسكندرية الصحراوي حتي طريق الواحات، مروراً بتنفيذ كوبري العبور فوق ميدان العبور، ومشروع طريق وصلة دهشور الجنوبية، وتنفيذ طريق داعم لطريق الواحات، ومحور الدائري الجنوبي الغربي بالمدينة.

وأضاف: يجرى تنفيذ مشروعات مرافق بتكلفة 7.9 مليار جنيه، وتشمل (مياه + صرف صحي) للإسكان الاجتماعي، والاجتماعي المتميز، و"دار مصر"، ومحطة المياه بطاقة 400 ألف م3/يوم، بجانب الأعمال الكهروميكانكية للمأخذ والروافع، إضافة إلى محطة معالجة مياه الصرف بطاقة 150 ألف م3/يوم، كما يجرى تنفيذ مشروعات كهرباء بتكلفة 2.3 مليار جنيه، وتشمل أعمال توصيل الكهرباء للإسكان الاجتماعي، والاجتماعي المتميز، و"دار مصر".