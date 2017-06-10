ضبط ربع مليون قرص مخدر في الجيزة
ضبط ربع مليون قرص مخدر في الجيزة
03:58 م السبت 10 يونيو 2017
أقراص مخدرة
كتب - محمد شعبان:
شنت أجهزة الأمن بالجيزة، حملة أمنية مُكبرة تحت إشراف اللواء هشام العراقي، مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة، استهدفت ضبط الخارجين على القانون، وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء، وتجار ومتعاطي المواد المخدرة.
وأسفرت الحملة التي قادها اللواء إبراهيم الديب، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، عن ضبط 10 قطع أسلحة نارية (بندقية خرطوش، طبنجتين، 6 فرد محلي الصنع)، و13 طلقة مختلفة الأعيرة.
كما تمكنت الحملة بمشاركة اللواء محمد عبد التواب، مدير المباحث الجنائية بالجيزة، من ضبط 35 قضية مخدرات بمضبوطات بلغت 1.6 كجم حشيش، 234 جرام هيروين، 50 جرام فودو، 220 جرام من مخدر الإستروكس، و256 ألف قرص مخدر.
تحررت المحاضر اللازمة لكل واقعة على حدة، وجاري العرض على النيابة لمباشرة التحقيق.
إعلان
الأخبار المتعلقة
-
ضبط 3 تجار حشيش في حملة أمنية بالعمرانية
-
مصدر: مشهد سينمائي وراء سماع دوي انفجار بمدينة أكتوبر
-
ضبط سيدة ونجلتها قتلا ربة منزل لتبولها "لا إراديا" في الساحل
-
وزير الداخلية يبعد فلسطينيًا خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام
إعلان
إعلان
أخبار تهمك
-
رانيا محمود ياسين تكشف تفاصيل خلاف والدها مع الزعيمفنون
-
مباحث التموين تكشف حيلة تاجر دواجن فاسدة في الحوامديةأخبار
-
تعليق الدكتور أحمد كريمة على تبرع محمد رمضان لأعمال الخير في العلنفنون
-
انفراد| شاهدان ومُجري التحريات في "مقتل مجند مدينة نصر": القاضي أطلقأخبار
-
الخارجية القطرية: الحصار الخليجي سيكون له آثار "سلبية" على المنطقةأخبار
-
بالصور.. نجوم الفن في عزاء والدة لؤي وائل عبداللهفنون