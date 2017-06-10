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ضبط ربع مليون قرص مخدر في الجيزة

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مصراوي Masrawy

ضبط ربع مليون قرص مخدر في الجيزة

03:58 م السبت 10 يونيو 2017

ضبط ربع مليون قرص مخدر في الجيزة

أقراص مخدرة

كتب - محمد شعبان:

شنت أجهزة الأمن بالجيزة، حملة أمنية مُكبرة تحت إشراف اللواء هشام العراقي، مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة، استهدفت ضبط الخارجين على القانون، وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء، وتجار ومتعاطي المواد المخدرة.

وأسفرت الحملة التي قادها اللواء إبراهيم الديب، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، عن ضبط 10 قطع أسلحة نارية (بندقية خرطوش، طبنجتين، 6 فرد محلي الصنع)، و13 طلقة مختلفة الأعيرة.

كما تمكنت الحملة بمشاركة اللواء محمد عبد التواب، مدير المباحث الجنائية بالجيزة، من ضبط 35 قضية مخدرات بمضبوطات بلغت 1.6 كجم حشيش، 234 جرام هيروين، 50 جرام فودو، 220 جرام من مخدر الإستروكس، و256 ألف قرص مخدر.

تحررت المحاضر اللازمة لكل واقعة على حدة، وجاري العرض على النيابة لمباشرة التحقيق.

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