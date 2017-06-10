مدريد تحظر على الرجال الجلوس مباعدين الأرجل في الحافلات.. والسبب
مدريد تحظر على الرجال الجلوس مباعدين الأرجل في الحافلات.. والسبب
03:33 م السبت 10 يونيو 2017
مدريد تحظر على الرجال الجلوس مباعدين الأرجل في ال
كتب - هشام عواض:
قررت شركة النقل العام المملوكة للدولة "EMT" في العاصمة الإسبانية، حظر الرجال من مباعدة الرجلين أثناء الجلوس في الحافلات التابعة للشركة.
وذكرت الشركة التي تدير أكثر من 200 خط حافلات وتنقل أكثر من 400 مليون راكب سنويًا، إن "مهمة الرمز الجديد، هي التذكير بالحاجة إلى الحفاظ على السلوك المدني واحترام المساحة التي تجمع الركاب على متن الحافلات"، بحسب "روسيا اليوم".
وقالت شركة "EMT" إن القرار اتخذ بعد التشاور مع مكتب المساواة بالمدينة، وجاء ردًا على حملة أطلقتها مجموعة نسائية يطلق عليها اسم "Microcorrelatos Feministas".
وكانت قد تقدمت الحملة بطلب وقف الرجال عن "غزو الفضاء الشخصي"، حيث اجتاح هاشتاج "#MadridSinManspreading" مواقع التواصل الاجتماعي، ما مكن من جمع 11 ألف توقيع افتراضي على العريضة.
وتعتبر نيويورك أول مدينة بارزة تقوم بحملة ضد جلوس الرجال برجلين متباعدتين، أو ما يعرف بـ"manspreading" في وسائل النقل العمومية عام 2014، إلى أن تم إعادة طرح القضية مجددا في إسبانيا هذا العام.
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