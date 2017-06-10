ضبط 25 ألف قرص مخدر بحوزة شقيقين في العمرانية
ضبط 25 ألف قرص مخدر بحوزة شقيقين في العمرانية
03:52 م السبت 10 يونيو 2017
كتب - محمد شعبان:
تمكن ضباط مباحث العمرانية، من ضبط شقيقين؛ لاتهامهما بالإتجار في الأقراص المخدرة.
وردت معلومات للواء إبراهيم الديب، مدير مباحث الجيزة، أن "هاني ح."، 36 عاما، سبق اتهامه في قضية مخدرات، وشقيقه "جرجس"، 45 عاما، يتاجران في المواد المخدرة.
وأعد العميد عبد الحميد أبو موسى، رئيس مباحث غرب الجيزة، عدة أكمنة وتمكن النقيب أحمد الأبيض، معاون مباحث العمرانية، من ضبط المتهمين بشارع مجمع المدارس بق، وبحوزتهما 25 ألف قرص مخدر، وبندقية خرطوش عيار 12مم، و5 طلقات، ومبلغ مالي.
واعترف المتهمان بحيازتهما للأقراص المخدرة بقصد الإتجار، والسلاح للدفاع، والمبلغ المالي حصيلة نشاطهما الإجرامي.
حُرر محضر بالواقعة، وأحاله اللواء هشام العراقي، مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة، إلى النيابة العامة التي باشرت التحقيق.
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