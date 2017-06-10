أخبار عاجلة

«المحافظين» يشارك في منتدى «أحزاب دول البريكس» في الصين -
«الثروة السمكية» تتهم محافظ بورسعيد بمخالفة تعليمات الرئيس -
إجراءات طارئة لمواجهة موجة الحر في الإسكندرية -
رئيس الطائفة الإنجيلية يزور أسر شهداء حادث «دير المنيا» -
فيديو| مجدي عبد الغني: هذا أول قرار عندما أصبح وزيرًا للرياضة -
وزير الخارجية الألماني يحذر من حرب في الخليج بعد أزمة قطر -
سمير عثمان حكمًا لمباراة الأهلي والإنتاج -
وزير الرياضة يطير إلى تونس لمؤازرة المنتخب الوطني -
«جمعة ومتعب» يقودان الأهلي أمام الإنتاج -
رسميًّا.. خالد القماش مديرًا فنيًّا لرجاء مطروح -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. حوادث و محاكم
  4. مصراوي Masrawy

ضبط 25 ألف قرص مخدر بحوزة شقيقين في العمرانية

Google+ Print

مصراوي Masrawy

ضبط 25 ألف قرص مخدر بحوزة شقيقين في العمرانية

03:52 م السبت 10 يونيو 2017

ضبط 25 ألف قرص مخدر بحوزة شقيقين في العمرانية

كتب - محمد شعبان:

تمكن ضباط مباحث العمرانية، من ضبط شقيقين؛ لاتهامهما بالإتجار في الأقراص المخدرة.

وردت معلومات للواء إبراهيم الديب، مدير مباحث الجيزة، أن "هاني ح."، 36 عاما، سبق اتهامه في قضية مخدرات، وشقيقه "جرجس"، 45 عاما، يتاجران في المواد المخدرة.

وأعد العميد عبد الحميد أبو موسى، رئيس مباحث غرب الجيزة، عدة أكمنة وتمكن النقيب أحمد الأبيض، معاون مباحث العمرانية، من ضبط المتهمين بشارع مجمع المدارس بق، وبحوزتهما 25 ألف قرص مخدر، وبندقية خرطوش عيار 12مم، و5 طلقات، ومبلغ مالي.

واعترف المتهمان بحيازتهما للأقراص المخدرة بقصد الإتجار، والسلاح للدفاع، والمبلغ المالي حصيلة نشاطهما الإجرامي.

حُرر محضر بالواقعة، وأحاله اللواء هشام العراقي، مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة، إلى النيابة العامة التي باشرت التحقيق.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • ضبط 3 تجار حشيش في حملة أمنية بالعمرانية

    ضبط 3 تجار حشيش في حملة أمنية بالعمرانية

    أخبار
  • جهود أمنية مكثفة لضبط المتهمين بقتل

    جهود أمنية مكثفة لضبط المتهمين بقتل"طفل أكتوبر"

    أخبار
  • ضبط 6 أطنان

    ضبط 6 أطنان "سناكس" غير صالحة للاستهلاك الآدمي بمصنع في الجيزة

    أخبار
  • جلسة أسرية تنتهي بمقتل عامل بعدة طعنات في بولاق الدكرور

    جلسة أسرية تنتهي بمقتل عامل بعدة طعنات في بولاق الدكرور

    أخبار

إعلان

إعلان

أخبار تهمك

  • سر العلامة الموجودة على سير الكاتينة.. وما هو عمره الافتراضي؟

    سر العلامة الموجودة على سير الكاتينة.. وما هو عمره الافتراضي؟سيارات

  • جهود أمنية مكثفة لضبط المتهمين بقتل

    جهود أمنية مكثفة لضبط المتهمين بقتل"طفل أكتوبر"أخبار

  • انفراد| شاهدان ومُجري التحريات في

    انفراد| شاهدان ومُجري التحريات في "مقتل مجند مدينة نصر": القاضي أطلقأخبار

  • بعد تصريح شيخ الأزهر عن خطِبة الفتاة للشاب.. مواطنون:

    بعد تصريح شيخ الأزهر عن خطِبة الفتاة للشاب.. مواطنون: "لا يصلح لمجتمعنا"أخبار

  • مصراوي يرصد 5 ساعات

    مصراوي يرصد 5 ساعات "رعب وشغب" في برمكيمأخبار

  • 10 تصريحات × 24 ساعة

    10 تصريحات × 24 ساعةأخبار

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
فيديو| مجدي عبد الغني: هذا أول قرار عندما أصبح وزيرًا للرياضة

فيديو| مجدي عبد الغني: هذا أول قرار عندما أصبح وزيرًا للرياضة

بالفيديو.. مرتضى منصور للاعبي سلة الزمالك: «عايزين الدوري والكاس»

بالفيديو.. مرتضى منصور للاعبي سلة الزمالك: «عايزين الدوري والكاس»

فيديو.. الجندي: 95% من الطاعنين في القرآن ليس معهم الإعدادية

فيديو.. الجندي: 95% من الطاعنين في القرآن ليس معهم الإعدادية

فيديو| الجندي يدعو لطلاب الثانوية العامة: «اللهم أنر عقولهم»

فيديو| الجندي يدعو لطلاب الثانوية العامة: «اللهم أنر عقولهم»