أطفال مستشفى 57357 يستقبلون وزير التعليم العالي بـ"الورود"

كتبت- داليا شبل:

استقبل عدد من أطفال مستشفى 57357، اليوم السبت، الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي بالورود، في بداية جولته بالمستشفى.

ورافق وزير التعليم العالي، خلال جولته الدكتور عمرو عزت سلامة، وزير التعليم العالي الأسبق، وعدد من الأطباء وطاقم التمريض بالمستشفى.

وخلال الجولة تفقد "عبد الغفار"، صالة الاستقبال وعدد من غرف المرضى ومراكز التشخيص والعلاج.

واستعرضت إدارة المستشفى عدد من الأفلام التسجيلة التى تشرح التطوير الذي حققته على مر السنوات الماضية.

من جانبه أشاد وزير التعليم العالى بالجهود المبذولة داخل مستشفى 57357 لعلاج مرضى السرطان من الأطفال على مختلف المستويات من حيث الإمكانيات والأدوات والخدمات العلاجية.