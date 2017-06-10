"الصحفيين": اختفاء ٢٠ شهادة من ملفات الأعضاء بسجلات النقابة

كتبت - هاجر حسني:

أعلن أبو السعود محمد، الأمين العام المساعد بنقابة الصحفيين، المشرف علي فحص شهادات أعضاء النقابة عن اختفاء ٢٠ شهادة من شهادات الأعضاء من سجلاتهم الموجودة في النقابة، موضحًا أن معظم هذه الشهادات حصل عليها أصحابها، لتقديمها لجهات أخرى، ولم يعيدوها مرة ثانية للنقابة.

وقال في بيان، اليوم السبت، إن النقابة خاطبت أصحاب هذه الشهادات،تطالبهم بإعادتها للنقابة لاستكمال ملفاتهم، وضمها للشهادات التي سيتم إرسالها للفحص والتأكد من سلامتها بالجامعات، ولم يستجب لذلك غير ٦ زملاء فقط.

وطالب الأمين العام المساعد الزملاء بسرعة إعادة الشهادات لسجلات النقابة، حتي يتم استكمال عملية إرسال كل الشهادات في كل جامعة دفعة واحدة، خاصة إنه تم اكتشاف عدم وجود شهادات لخريجي جامعة القاهرة بعد مخاطبة الجامعة لبدء الفحص ٢٠٠٠ شهادة منذ أيام، وهو ما يستدعي إرسال الشهادات بعد إعادة الزملاء لها بشكل فردي.

واستكمل أبو السعود، أنه سيعرض الموضوع علي مجلس النقابة لاتخاذ قراره بشأن الأمر تجاه الزملاء في حالة عدم استجابتهم بإعادة الشهادات خلال أسبوع.