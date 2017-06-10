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دورتموند يحدد 90 مليون يورو لرحيل نجمه إلى برشلونة

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دورتموند يحدد 90 مليون يورو لرحيل نجمه إلى برشلونة دورتموند يحدد 90 مليون يورو لرحيل نجمه إلى برشلونة

التحرير

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كشفت صحيفة «موندو ديبورتيفو» الإٍسبانية، اليوم السبت، أن نادي بوروسيا دورتموند الألماني، حدد 90 مليون يورو، لرحيله جناحه الفرنسي، عثمان ديمبلي، لصفوف برشلونة، خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.

وأضافت الصحيفة أن الفرنسي عثمان ديمبلي، صاحب الـ 20 عامًا، أحد أهم أهداف برشلونة خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، بعد رغبة إرنستو فالفيردي، المدير الفني الجديد للفريق الكتالوني، في ضم اللاعب.

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الجدير بالذكر أن نادي بوروسيا دورتوند ضم عثمان ديمبلي، الموسم الماضي، مقابل 15 مليون يورو، من فريق رين الفرنسي.

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التحرير

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