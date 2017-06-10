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قابيل يُسلم عقود الوحدات الصناعية بأول مجمع للصناعات البلاستيكية بالإسكندرية

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قابيل يُسلم عقود الوحدات الصناعية بأول مجمع للصناعات البلاستيكية بالإسكندرية قابيل يُسلم عقود الوحدات الصناعية بأول مجمع للصناعات البلاستيكية بالإسكندرية

التحرير

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سلّم المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، عقود تخصيص الوحدات الصناعية بأول مجمع للصناعات البلاستيكية بمنطقة مرغم بمحافظة الاسكندرية، تتراوح مساحة الوحدات ما بين 100 الي 600 متر مربع، مؤكداً أنه تم الانتهاء من أعمال التأهيل وطرح المجمع بنظام حق الانتفاع لمدة 30 عامًا ودراسة الملفات والتخصيص للشباب وصغار المستثمرين خلال فترة لم تتجاوز 8 شهور فقط.   

وقال الوزير، إن إقامة أول مجمع متكامل للصناعات البلاستيكية بأسس علمية حديثة يعد انجازًا كبيرًا ونقلة نوعية علي طريق تشجيع القطاع الخاص الصناعي والذي تمثل فيه الصناعات الصغيرة ومتناهية الصغر الشريحة الأعظم، لافتا إلى أن المجمع يقدم نموذجًا عصريًا متكاملًا لاستراتيجية تأهيل وإدارة وتسويق وتنمية المجمعات الصناعية وجلب التكنولوجيا العالمية الحديثة لانتاج منتجات فائقة الجودة قادرة علي المنافسة في السوقين المحلي والعالمي .

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