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احتراق محولين ولوحة.. خسائر حريق محطة كرم الديب بأسوان

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احتراق محولين ولوحة.. خسائر حريق محطة كرم الديب بأسوان احتراق محولين ولوحة.. خسائر حريق محطة كرم الديب بأسوان

التحرير

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قال كمال حلمى رئيس مركز ومدينة كوم أمبو بأسوان، إن الحصر المبدئى للخسائر الناجمة عن حريق محطة محولات كرم الديب، الذى اندلع صباح اليوم، وتسبب فى انقطاع الكهرباء لمدة 4 ساعات متواصلة عن أجزاء كبيرة من المدينة والقرى التابعة لها، نجم عنه احتراق اثنين من المحولات قدرة 63 ألف/ 11، وجار استبدالهما بمحولين جديدين.

وأضاف حلمى، أن الحريق أسفر أيضًا عن احتراق لوحة الخلايا الخاصة بالمحطة قدرة 11 ألف فولت، مؤكدا أن فرق الإصلاح حاليا تقوم بجهود كبيرة لإصلاح العطل وعودة التيار الكهربى خلال ساعتين على الأكثر.

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كان حريق قد اندلع صباح اليوم فى محطة كهرباء كرم الديب بمركز كوم أمبو محافظة أسوان، مما تسبب فى تدمير عدد من المغذيات وأجزاء المحطة الكهربائية، وتم استدعاء الحماية المدنية، التى نجحت فى إخماد النيران والسيطرة على الحريق فى وقت قياسى.

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التحرير

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