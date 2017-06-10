«الطب الشرعي»:إرسال تقرير الصفة التشريحية لـ«الطفل يوسف» للنيابة خلال أيام

التحرير

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قال مصدر مسئول بمصلحة الطب الشرعي، أنه لم يتم الانتهاء حتى الآن من كتابة التقرير النهائي الخاص بالصفة التشريحية للمجني عليه الطفل يوسف، الذي فارق الحياة داخل مستشفى جامعة 6 أكتوبر، بعد إصابته بطلق ناري برأسه، أثناء تواجده بصحبة أصدقائه في ميدان الحصري بمدينة 6 أكتوبر.

وأضاف المصدر- الذى طلب عدم الافصاح عن اسمه فى تصريحات لـ"التحرير"، أنه سيتم إرسال التقرير النهائي للنيابة المختصة بمباشرة التحقيقات فى القضية خلال أيام.

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وأشار المصدر، أن نتائج التشريح المبدئية أظهرت أن الوفاة ناتجة عن طلق ناري بالرأس، أحدث كسور في عظام الجمجمة، وتهتك في نسيج المخ، بالإضافة إلى نزيف دماغي.

كانت النيابة العامة قد أمرت بنقل جثمان الطفل إلى مشرحة زينهم؛ لتشريحه وبيان سبب الوفاة، وتعود الواقعة الى وقت أن كان يقف الطفل "يوسف"، برفقة زملائه أمام مطعم شهير بميدان الحصري، إلا أن أصدقاء "يوسف" فوجئوا بسقوطه على الأرض، ونقلوا الطفل إلى مستشفى جامعة 6 أكتوبر، وتبين إصابته بطلق بالرأس، وتم إيداعه بغرفة العناية المركزة.