"صناعة الاعلام" تشكو "أبسوس" .. وتطالبها بتعويض 9 مليار جنية

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

أعلن أحمد سليم الأمين العام للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، عن تلقى شكوى من رئيس غرفة صناعة الإعلام بشأن ممارسات شركة إبسوس بشأن نسب المشاهدة.

وأضاف سليم، خلال كلمة له فى المؤتمر الصحفى الذى تعقده لجنة الشكاوى بالمجلس، أن هناك العديد من القنوات المصرية تقدمت بشكاوى ضد شركة إبسوس بشأن التلاعب فى نسب المشاهدة، متابعا: "الشكاوى جاء فيها أن بعض الدول العربية منعت إبسوس من العمل نتيجة أخطائها فى استطلاعات الرأى ويتهمونها بتزييف نسب المشاهدة، وطالبوا فى شكواهم بتعويض من شركة إبسوس 9 مليارات جنيه".

وأوضح الأمين العام للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إلى أنه يحق للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام إنشاء شركة تقوم بقياس نسب المشاهدة، موضحًا أن المجلس سيستعين بعدد من أساتذة الجامعات الاثنين المقبل للنظر فى الشكاوى.

وأعلن جمال شوقى رئيس لجنة الشكاوى بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، عن بدء تطبيق قرار المجلس فيما يخص بالكود الأخلاقى الذى يتضمن التعامل الإعلامى فى تناول القضايا الخلافية العربية.

شاهد أيضا

وأضاف شوقى، خلال كلمة له فى المؤتمر الصحفى للجنة الشكاوى، أن الكود الأخلاقى يتضمن شقين، الأول هو حق كل إعلامى فى مساندة وجهة نظر بلاده بكل السبل والطرق والوسائل، وبكل ما تضمنه حرية الرأى والتعبير، وأن ينحاز لوجهة نظر بلده بأى وسيلة، وأن الشق الثانى من الكود يتضمن أن يلتزم الإعلامى بألا تتضمن عباراته سبا أو قذفا أو تجريحا لأشخاص، وأن يكون الرأى والنقد محل الخلاف موجهًا إلى القرار محل الخلاف ولا ينسحب على شخصه.

وأشار رئيس لجنة الشكاوى بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إلى أن المجلس خاطب نقابتى الصحفيين والإعلاميين، بالكود الأخلاقى الذى وضعه المجلس، لإبلاغ أعضائهما بتنفيذه، موضحا أن النقابتيبن ستحاسب من يخرج عن هذا الالتزام الأخلاقى أمام لجان المسائلة والتأديب.