مساعد رئيس حزب الوفد: اتفاقية الجزر تخالف الدستور

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تعجب المهندس ياسر قورة مساعد أول رئيس حزب الوفد للشئون السياسية والبرلمانية، من سماه بإصرار مجلس النواب على مناقشة اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، وذلك بالرغم من وجود عدة حقائق تؤكد بطلانها على رأسها صدور حكم قضائي من المحكمة الإدارية العليا ببطلان الاتفاقية، والذي يعني أن الإتفاقية أصبحت باطلة ولاغية فكيف يناقش البرلمان شئ لاغي بحكم قضائي.

وقال قورة إن الاتفاقية التي بمقتضاها تتنازل مصر عن جزيرتي تيران وصنافير للسعودية من الأساس تخالف الدستور لكونها تحمل توقيع رئيس الوزراء بالرغم من أن الدستور لم يكفل له ضمن اختصاصاته التوقيع على اتفاقيات مشابهة ومنح هذه الاختصاصات لرئيس الجمهورية دون غيره لذلك لا يجب مناقشتها.

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وأكد قورة، على أن أعمال السيادة طبقاً للدستور يجب أن يتم طرحها للاستفتاء ولا يجوز مناقشتها بمجلس النواب كما يحدث الان مما يعني أن مناقشة البرلمان لها سيخالف الدستور .

وأستنكر "قورة" تصريحات الحكومة بوجود مستندات تثبت سعودية الجزيرتين متسائلاً : «لماذا لم تقدم الحكومة تلك المستندات امام المحكمة في مراحل التقاضي المختلفة ؟».