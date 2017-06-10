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قانونيون: مناقشة «تيران وصنافير» بـ«النواب» جريمة دستورية

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قانونيون: مناقشة «تيران وصنافير» بـ«النواب» جريمة دستورية قانونيون: مناقشة «تيران وصنافير» بـ«النواب» جريمة دستورية

التحرير

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قال الدكتور شوقي السيد، الفقيه الدستورى، إن طريقة مناقشة اتفاقية اللجنة التشريعية بمجلس النواب لاتفاقية "ترسيم الحدود تثير عددا من علامات الاستفهام حول أداء فى هذه الأزمة منذ طرحها، وتطرح سؤالا جوهريا، وهو: أين كانت أدلة الحكومة أثناء عرض الاتفاقية أمام القضاء؟

وأكد السيد فى تصريح لـ"التحرير" أن الأحكام القضائية بمصرية "تيران وصنافير" نهائية صدرت أمام الخصوم، وعدم فهم الحكومة تسبب فى تصادم بين السلطات التى نظرت اتفاقية "ترسيم الحدود" وزاد الصدام عقب طرح الاتفاقية على مجلس النواب، موضحا أن الأحكام القضائية صدرت أمام الخصوم فى الدعاوى وقدم كل طرف ما يؤكد كلامه ويرجح وجهة نظره، والآن الحكومة تقول إن لديها أدلة جديدة عرضتها على مجلس النواب.

وأوضح السيد أن مناقشة النواب للاتفاقية لا تتعارض مع الأحكام القضائية النهائية الصادرة ولكن لا بد أن يناقشها بشكل صريح وجاد وعلنى حتى لا يخسر شعبيته معتبرا أن مناقشة الاتفاقية رغم عدم الفصل فيها أمام المحكمة الدستورية سوف يقود إلى صدام بين السلطات.

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الإسلامبولي: مناقشة اتفاقية ترسيم الحدود بـ«النواب» بعد الحكم ببطلانها جريمة دستورية 

ومن جانبه قال عصام الإسلامبولي الفقيه الدستورى والقانونى، إنه لا يجوز لمجلس النواب نظر اتفاقية ترسيم الحدود بين والسعودية عقب الحكم النهائى الصادر من المحكمة الإدارية العليا ببطلان الاتفاقية، مشددا على أن مناقشة الاتفاقية رغم رفضها، تعتبر جريمة دستورية لأن المجلس يناقش "العدم" لأنه لا وجود للاتفاقية بعد بطلانها.

واستند الإسلامبولى إلى المادة الأولى والمادة 153 من الدستور، مؤكدا التصعيد ضد مناقشة الاتفاقية بمجلس النواب، وأنه تم الطعن على قرار الحكومة بإحالتها إلى المجلس أمام محكمة القضاء الإدارى، وسوف يتم استكمال المعركة القانونية حتى النهاية، لأن جزيرتى تيران وصنافير مصريتان.

وتبدأ غدا الأحد لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب برئاسة المستشار بهاء أبو شقة مناقشة اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والمملكة العربية المعروفة إعلاميا بـ"اتفاقية تيران وصنافير" بالقاعة الرئيسية بمجلس الشورى سابقًا.
وخصصت اللجنة جلسة الغد لمناقشة كل الوثائق التاريخية والخرائط، سواء المقدمة من الحكومة أو من غيرها ويمكن أن تستعين اللجنة بالعديد من الخبراء بشأن الاتفاقية.

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التحرير

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