العمل والهجرة في صدارة أجندة بابا الفاتيكان في زيارته لإيطاليا

روما - (د ب أ):

قال بابا الفاتيكان فرنسيس الأول، اليوم السبت، خلال زيارة رسمية للرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا إنه يتعين توفير فرص عمل ملموسة للشباب، ويجب معالجة أزمة الهجرة في أوروبا بشكل جماعي.

تضاعفت البطالة تقريبا في إيطاليا منذ الأزمة المالية العالمية في 2008، والآن تبلغ 34 بالمئة بين من هم دون الـ26 عامًا، وتكافح البلاد أيضا مع توافد أعداد قياسية للمهاجرين المتجهين إلى أوروبا والقادمين من شمال أفريقيا.

وقال فرنسيس، في كلمة ألقاها في قصر كيرينالي الرئاسي الذي كان مقرا باباويا سابقا: " العمل المستقر إلى جانب السياسات الفعالة للأسرة، هي شروط التنمية المستدامة الحقيقية والنمو المتوازن للمجتمع ".

وأعرب عن أسفه لأن الشباب غالبا ما يرجؤون الزواج وإنجاب الأطفال – الفكرة الكاثوليكية عن الحياة الجيدة – لأنهم لا يستطيعون العثور على عمل أو يجدون عروضا " مؤقتة أو رواتب ضعيفة لدرجة أنها لا تسمح بخطط جادة ".

وقال فرنسيس، وهو ابن مهاجرين إيطاليين للأرجنتين، إنه ينظر إلى أرض اجداده "بأمل" وقال إن المساعدة الدولية الكبيرة للعمل الإيطالي الجدير بالثناء حول الهجرة "لا يمكن الاستغناء عنه وضروري".

وصلى ماتاريلا وبابا الفاتيكان معا خلال الزيارة في كنيسة في كيرينالي. وقبل المغادرة التقى فرنسيس في حدائق القصر، الذي يرجع إلى القرن السابع عشر، نحو مئتي طفل من المناطق التي ضربها الزلزال في وسط إيطاليا.