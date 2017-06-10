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اتحاد العاصمة يطلب من «الكاف» تغيير ملعب مواجهة الزمالك

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اتحاد العاصمة يطلب من «الكاف» تغيير ملعب مواجهة الزمالك اتحاد العاصمة يطلب من «الكاف» تغيير ملعب مواجهة الزمالك

التحرير

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أرسل نادي اتحاد العاصمة الجزائري، خطابًا رسميًا إلي الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف»، يطلب فيه تغيير ملعب مباراة الفريق أمام ، والمقرر له يوم 21 يونيو الجاري، في الجولة الرابعة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا. 

وطلب اتحاد العاصمة الجزائري نقل المباراة من ملعب 5 يوليو، إلي ملعب عمر حمادي، الذي يتسع لـ10 آلاف متفرج، ومن النجيل الصناعي. 

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وبرر مسئولو اتحاد العاصمة، طلبهم بسبب انشغال الملعب بمواجهة مولودية العاصمة، ومبابان السوازيلاندي، المقامة يوم الثلاثاء، بالكونفدرالية الإفريقية، وعدم قدرة الملعب علي خوض الزمالك مرانه.

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التحرير

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