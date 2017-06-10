اتحاد العاصمة يطلب من «الكاف» تغيير ملعب مواجهة الزمالك

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أرسل نادي اتحاد العاصمة الجزائري، خطابًا رسميًا إلي الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف»، يطلب فيه تغيير ملعب مباراة الفريق أمام الزمالك، والمقرر له يوم 21 يونيو الجاري، في الجولة الرابعة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وطلب اتحاد العاصمة الجزائري نقل المباراة من ملعب 5 يوليو، إلي ملعب عمر حمادي، الذي يتسع لـ10 آلاف متفرج، ومن النجيل الصناعي.

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وبرر مسئولو اتحاد العاصمة، طلبهم بسبب انشغال الملعب بمواجهة مولودية العاصمة، ومبابان السوازيلاندي، المقامة يوم الثلاثاء، بالكونفدرالية الإفريقية، وعدم قدرة الملعب علي خوض الزمالك مرانه.