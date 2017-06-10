لماذا فضل الأهلي أزارو علي كاسونجو؟

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قرر النادي الأهلي الانسحاب، من المفاوضات مع نظيره الاتحاد السكندري، من أجل شراء، مهاجمه الكونغولي كابونجو كاسونجو، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية. (طالع التفاصيل)

وكان كابونجو كاسونجو، هو الاختيار الأول، من قبل حسام البدري، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، من أجل التعاقد مع مهاجم أجنبي جديد خاصة بعد هروب سليماني كوليبالي، إلا أن المارد الأحمر فضل الانسحاب من صفقة كاسونجو، والتركيز علي صفقة وليد أزارو مهاجم الدفاع الحسني الجديدي، وفيما يلي نستعرض سر هذا التحول:

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السبب فني بحت، وهو أن عند المقارنة بين اللاعبين تفوق أزارو حيث تم ملاحظة أن معظم الأهداف التي سجلها كاسونجو تعتمد على وجود خلل دفاعي وعدم تمركز صحيح وقلة الكثافة العددية للمدافعين وهو ما قد يحدث مع الاتحاد السكندري، لأن الفرق لا تلعب أمامه بطرق دفاعية بحتة وبالتالي يكون أمام كاسونجو الفرصة لاستغلال المساحات الفارغة والكبيرة في الانطلاق بأهم ميزة يمتلكها وهي السرعة الفائقة.

إلا أن كل ماسبق لا يحدث مع الأهلي الذي تلعب أمامه كل الفرق بتكتل دفاعي قوي، وبالتالي يحتاج إلي مهاجم ذو مهارات يجيد اللعب الخططي والجماعي، وهو ما تم العثور عليه في وليد أزارو، الذي يتمتع بمهارة اللعب الجماعي، علاوة على اتقانه مهام مركز رأس حربة، ويتمتع بقدرة علي التعامل مع جميع المواقف الدفاعية.