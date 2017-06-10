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رسميًا.. المقاصة يوافق على انتقال هشام محمد إلى الأهلي

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رسميًا.. المقاصة يوافق على انتقال هشام محمد إلى الأهلي رسميًا.. المقاصة يوافق على انتقال هشام محمد إلى الأهلي

التحرير

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وافق نادي للمقاصة، علي رحيل هشام محمد، لاعب خط وسط الفريق، إلى النادي الأهلي، وذلك بعد عدم ممانعة إيهاب جلال، المدير الفني للفريق الفيومي.

وتقدم الأهلي بعرض رسمي لنادي مصر للمقاصة، لضم هشام محمد، ووافق الفريق الفيومي، لرغبة اللاعب في العودة مجددًا إلى ملعب مختار التتش، بحكم أنه أحد أبناء القلعة الحمراء، وهو ما احترمه الجهاز الفني فيه، خاصة وأن هشام، ظل يعطي المقاصة 5 مواسم بمنتهى الإخلاص والتفاني والتزام سلوكي كان حديث الجميع.

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وفي الوقت ذاته شهدت الفترة الأخيرة تقارب وتعاون كبير بين ناديي الأهلي والمقاصة، ظهر في حضور محمود طاهر، رئيس القلعة الحمراء، المؤتمر الذي دعا اليه محمد عبد السلام، رئيس الفريق الفيومي، من أجل إصدار الأندية لوثيقة شرف ومبادئ للعمل بها، بجانب إلتزام الأهلي بالسداد ودفع أي مستحقات مالية في الصفقات المشتركة.

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التحرير

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