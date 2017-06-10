رسميا.. الأهلي يقرر الانسحاب من صفقة كاسونجو

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قرر النادي الأهلي الانسحاب من أي مفاوضات مع نظيره الاتحاد السكندري، من أجل شراء، مهاجمه الكونغولي كابونجو كاسونجو، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وكان حسام البدري، المدير الفني لفريق القلعة الحمراء، قد أبدى إعجابه ورغبته، في ضم مهاجم سيد البلد، إلا أنه عاد وتراجع عن ذلك بعد التعاقد مع وليد أزارو، مهاجم الدفاع الحسني الجديدي المغربي، ونجاح النيجيري جونيور أجايي، في مركز رأس الحربة، خلال مباراتي مصر المقاصة في الدوري الممتاز، والوداد في دوري أبطال إفريقيا.

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علاوة على قرب عودة مروان محسن، مهاجم الفريق، مع وجود كل من عمرو جمال، وعماد متعب، بينما يحتاج الأهلي للاعب واحد فقط من بين هذا الخماسي لكي يعتمد عليه.

كما أن الأهلي رفض الأرقام الخرافية التي ألمح إليها نادي الاتحاد السكندري، والتي وصلت إلي 2 مليون دولار، لبيع كابونجو كاسونجو صاحب الـ22 عامًا، بالإضافة إلى أمور فنية أخرى.