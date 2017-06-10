مصدر: مشهد سينمائي وراء سماع دوي انفجار بمدينة أكتوبر

كتب - محمد شعبان:

سادت حالة من الخوف بين عدد من قاطني الحي المتميز بمدينة السادس من أكتوبر، اليوم السبت؛ إثر سماع صوت انفجار وتصاعد أدخنة.

ونفى مصدر مسؤول بمديرية أمن الجيزة، وقوع أي انفجار، مؤكدا أن الأمر مجرد تصوير مشهد سينمائي بفيلم "الخلية" يجسد لحظة اغتيال النائب العام الراحل هشام بركات.

وأوضح المصدر، أن هناك تأمين كامل من شرطة النجدة برئاسة اللواء مصطفى عصام، نائب مدير أمن الجيزة لقطاع أكتوبر، ومساعده العميد عصام فتحي.

كما شدد المصدر، الذي رفض ذكر اسمه لمصراوي، على تواجد عربة إطفاء بموقع التصوير تحت إشراف اللواء أسامة شعبان، مدير الحماية المدنية بالجيزة، ونائبه اللواء هاني سعيد.

وطالب المصدر، وسائل الإعلام تحري الدقي فيما يتم نشره، وعدم بث أي شائعات من شأنها إثارة الرأي العام.

فيلم "الخلية" بطولة أحمد عز، أمينه خليل، محمد ممدوح، ميرهان حسين، أحمد صلاح حسني، ريهام عبد الغفور، أشرف زكي، وإنتاج وإخراج طارق العريان، وتأليف صلاح الجهيني.