ضبط 450 ألف دولار و100 ألف يورو مزيفة قبل ترويجها بالسويس

السويس - حسام الدين أحمد

ضبطت مباحث السويس، اليوم السبت، مسجلين خطر كونا تشكيلات عصابيا لتزوير الدولارات والعملات الأجنبية بالاشتراك مع 2 آخرين بمحافظة المنيا.

وكان اللواء جمال عبد الباري، مساعد وزير الداخلية للأمن العام وجه مأمورية، لضبط المتهمين الآخرين.

كانت معلومات وردت العميد محمد والي مدير إدارة البحث الجنائي تفيد باعتزام مسجلين خطر طباعة مبلغ مالي كبير من العملات الأجنبية المزورة وترويجها في السويس، والميناء.

وشكل فريق بحث تحت اشراف محمد والي، وقاده العميد محمود عيد رئيس إدارة البحث الجنائي، وضباط إدارة البحث.

وتوصلت التحريات إلى أن مسجل خطر يدعي "ع.خ"، اتفق مع "خ.ط" نجل خالته على طباعة العملات في مدينة أبو قرقاص بالمنيا بمعاونة متهمين آخرين، على أن يروج الثاني العملات بمحلات الصرافة، داخل المناطق الجمركية بالموانئ في السويس.

وأكدت التحريات أن المتهمين كانوا للمنيا وطباعة عملات بمعاونة شركائهم بمبلغ 450 الف دولار، و100 الف يورو.

وأعدت مباحث السويس عدة كمائن للمتهمين باشراف العميد والي، وضبطهم وبحوزتهم 30 رزمة فئة 100 دولار، تضم كل منها 150 ورقة، كما ضبطوا 100 ألف يورو جميعها مزيفة.

وأقر المتهمين بملكيتهم للمال المزور، وأرشدا عن مكان المتهمين الآخرين.

ونسقت مباحث السويس مع مديرية أمن المنيا بإشراف مساعد الوزير للأمن العام لضبط باقي المتهمين.