أخبار عاجلة

«المحافظين» يشارك في منتدى «أحزاب دول البريكس» في الصين -
«الثروة السمكية» تتهم محافظ بورسعيد بمخالفة تعليمات الرئيس -
إجراءات طارئة لمواجهة موجة الحر في الإسكندرية -
رئيس الطائفة الإنجيلية يزور أسر شهداء حادث «دير المنيا» -
فيديو| مجدي عبد الغني: هذا أول قرار عندما أصبح وزيرًا للرياضة -
وزير الخارجية الألماني يحذر من حرب في الخليج بعد أزمة قطر -
سمير عثمان حكمًا لمباراة الأهلي والإنتاج -
وزير الرياضة يطير إلى تونس لمؤازرة المنتخب الوطني -
«جمعة ومتعب» يقودان الأهلي أمام الإنتاج -
رسميًّا.. خالد القماش مديرًا فنيًّا لرجاء مطروح -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

ضبط 450 ألف دولار و100 ألف يورو مزيفة قبل ترويجها بالسويس

Google+ Print

مصراوي Masrawy

ضبط 450 ألف دولار و100 ألف يورو مزيفة قبل ترويجها بالسويس

03:17 م السبت 10 يونيو 2017

ضبط 450 ألف دولار و100 ألف يورو مزيفة قبل ترويجها بالسويس

السويس - حسام الدين أحمد

ضبطت مباحث السويس، اليوم السبت، مسجلين خطر كونا تشكيلات عصابيا لتزوير الدولارات والعملات الأجنبية بالاشتراك مع 2 آخرين بمحافظة المنيا.

وكان اللواء جمال عبد الباري، مساعد وزير الداخلية للأمن العام وجه مأمورية، لضبط المتهمين الآخرين.

كانت معلومات وردت العميد محمد والي مدير إدارة البحث الجنائي تفيد باعتزام مسجلين خطر طباعة مبلغ مالي كبير من العملات الأجنبية المزورة وترويجها في السويس، والميناء.

وشكل فريق بحث تحت اشراف محمد والي، وقاده العميد محمود عيد رئيس إدارة البحث الجنائي، وضباط إدارة البحث.
وتوصلت التحريات إلى أن مسجل خطر يدعي "ع.خ"، اتفق مع "خ.ط" نجل خالته على طباعة العملات في مدينة أبو قرقاص بالمنيا بمعاونة متهمين آخرين، على أن يروج الثاني العملات بمحلات الصرافة، داخل المناطق الجمركية بالموانئ في السويس.

وأكدت التحريات أن المتهمين كانوا للمنيا وطباعة عملات بمعاونة شركائهم بمبلغ 450 الف دولار، و100 الف يورو.
وأعدت مباحث السويس عدة كمائن للمتهمين باشراف العميد والي، وضبطهم وبحوزتهم 30 رزمة فئة 100 دولار، تضم كل منها 150 ورقة، كما ضبطوا 100 ألف يورو جميعها مزيفة.

وأقر المتهمين بملكيتهم للمال المزور، وأرشدا عن مكان المتهمين الآخرين.
ونسقت مباحث السويس مع مديرية أمن المنيا بإشراف مساعد الوزير للأمن العام لضبط باقي المتهمين.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • بعد استشهاد والدهم.. الأنبا اغاثون يسيم الطفلين

    بعد استشهاد والدهم.. الأنبا اغاثون يسيم الطفلين "ماركو ومينا" شمامسة

    أخبار
  • بعد اختفائها 90 يومًا..

    بعد اختفائها 90 يومًا.. "أمن الشرقية" يُحدّد مكان "العمدة ناهد"

    أخبار
  • ضبط المتهم الأول في واقعة مقتل 6 أشخاص بسبب الثأر بسوهاج

    ضبط المتهم الأول في واقعة مقتل 6 أشخاص بسبب الثأر بسوهاج

    أخبار
  • طالبة تتفق مع 3 أشخاص لاختطاف خطيبها.. والأمن يحرره بالمنوفية

    طالبة تتفق مع 3 أشخاص لاختطاف خطيبها.. والأمن يحرره بالمنوفية

    أخبار

إعلان

إعلان

أخبار تهمك

  • سحب مسلسل

    سحب مسلسل "شوق" من القنوات القطريةفنون

  • مباريات السبت..

    مباريات السبت.. "مجموعة " في تصفيات أمم إفريقيا.. ومواجهات أوروبيةرياضة

  • بالفيديو - مواقف مبارك من قطر ودورها في المنطقة

    - مواقف مبارك من قطر ودورها في المنطقةأخبار

  • جهود أمنية مكثفة لضبط المتهمين بقتل

    جهود أمنية مكثفة لضبط المتهمين بقتل"طفل أكتوبر"أخبار

  • سر العلامة الموجودة على سير الكاتينة.. وما هو عمره الافتراضي؟

    سر العلامة الموجودة على سير الكاتينة.. وما هو عمره الافتراضي؟سيارات

  • صحف القاهرة: إجراء بشأن المصريين في قطر والمالية تحذر الجهات الحكومية

    صحف القاهرة: إجراء بشأن المصريين في قطر والمالية تحذر الجهات الحكوميةأخبار

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
بالفيديو.. مرتضى منصور للاعبي سلة الزمالك: «عايزين الدوري والكاس»

بالفيديو.. مرتضى منصور للاعبي سلة الزمالك: «عايزين الدوري والكاس»

لو بنت تعدت على جدتها في مكان عام قدامك.. هتدخل؟ شوف رد فعل المصريين في الموقف ده!

لو بنت تعدت على جدتها في مكان عام قدامك.. هتدخل؟ شوف رد فعل المصريين في الموقف ده!

الري: إصلاح ماسورة مياه في الفيوم تسببت في إنهيار مصرف

الري: إصلاح ماسورة مياه في الفيوم تسببت في إنهيار مصرف

مصراوي × الجيم الحلقة ١٣

مصراوي × الجيم الحلقة ١٣