ماكرون يحيي ذكرى مذبحة أورادور سور جلان النازية
ماكرون يحيي ذكرى مذبحة أورادور سور جلان النازية
03:15 م السبت 10 يونيو 2017
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون
فرنسا - (د ب أ):
أحيا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم السبت، الذكرى السنوية الثالثة السبعين للمذبحة التي نفذتها قوات النخبة النازية (إس إس) في قرية أورادور سور جلان الفرنسية.
يذكر أن قوات نازية اجتاحت القرية الواقعة وسط فرنسا إبان الحرب العالمية الثانية وقتلت 642 فرنسيا.
ودعا ماكرون الشباب إلى إبقاء هذا الحدث حيا في الذاكرة، مضيفا أن هذا اليوم يذكر بأن السلام والاحترام والتسامح والإنسانية "مكتسبات قابلة للانكسار عبر العنف والعدم".
ويشارك في مراسم إحياء الذكرى السياسية الألمانية من الحزب المسيحي الاجتماعي البافاري جيردا هاسلفلد.
يذكر أن جنود إحدى كتائب المدفعية لقوات النخبة النازية أبادت القرية في غضون ساعات في العاشر من يونيو عام 1944. ولم يتمكن سوى عدد قليل من سكان القرية من الفرار.
وصارت القرية رمزا لجرائم الحرب النازية في فرنسا المحتلة.
وفي عام 2013 كان الرئيس الألماني في ذلك الحين يواخيم جاوك أول رئيس ألماني يزور أورادور سور جلان.
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