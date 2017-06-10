وزير التجارة: ضم 51 فدانا لمشروع مجمع الصناعات البلاستيكية بالإسكندرية

الإسكندرية – محمد البدري:

قال المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، إن محافظة الإسكندرية وافقت على ضم 51 فدان مجاورة لمشروع مجمع الصناعات البلاستيكية بمرغم، مبينا أنه سيتم التنسيق بين الوزارة والمحافظة على بدء العمل في هذه المساحة الجديدة قريبا.

وأضاف خلال الجولة الميدانية التي أجراها اليوم السبت، يرافقه الدكتور محمد سلطان محافظ الإسكندرية، لتسليم وحدات مجمع الصناعات البلاستيكية بمنطقة مرغم للشباب بنظام حق الانتفاع، أن ضم هذه المنطقة سيسهم فى إتاحة المزيد من الوحدات الإنتاجية أمام صغار المستثمرين.

وأشار قابيل إلى أن المجمع الصناعات البلاستيكية بمرغم يشمل 240 ورشة بطريق النهضة منطقة البتروكيماويات بالعامرية والتي تبعد نحو 37 كم عن مدينة الإسكندرية متضمنة 180 وحدة بمساحة 100 متر وعدد 60 وحدة بمساحة 200 متر على مساحة 25 فدان مزوده بالمرافق الرئيسية.

وأوضح أنه تم إجراء دراسة سوقية علي فجوة السوق المحلي من منتجات البلاستيكية قامت بها الشركة القابضة للبتروكيماويات، فضلا عن توفير الدعم المالي عن طريق البنك الأهلي المصري و الذي سوف يقدم حزم تمويلية لصغار المستثمرين طبقا لمتطلباتهم و في إطار مبادرة البنك المركزي المصري بفائدة 5 %.

وأوضح وزير الصناعة أنه تم دعم المجمع بحزمة متكاملة من خدمات الدعم الفني والتقني لمساعدة صغار المصنعين بدءا من توفير التدريب الصناعي بالمجان عن طريق مركز التدريب الصناعي، مرورا بالدعم الفني الخاص بالمعدات والماكينات و اختبارات المنتجات وشهادات المواصفات و الجودة المقدمة من مركز تكنولوجيا البلاستيك.

كانت وقعت وزارة التجارة والصناعة ومحافظة الإسكندرية اتفاق تعاون فى مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة يشمل حق انتفاع استغلال مجمع صناعي بطريق البتروكيماويات بمنطقة مرغم بالإسكندرية لمدة 30 سنة قابلة للتجديد، حيث تولت الوزارة عملية الطرح للمستثمرين بنظام حق الانتفاع .