حقيقة منح دبي تأشيرات مجانية للمصريين حتى 30 سبتمبر

كتب- علي أحمد:

تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع خبر مفاده منح شركة "طيران الإمارات" تأشيرات مجانية للمصريين لزيارة مدينة دبي حتى 30 سبتمبر المقبل.

وكانت شركة طيران الإمارات أعلنت في بيان، قبل يومين، عن عرض جديد يتيتح للمسافرين المصريين زيارة دبي والاستفادة من سعر خاص للدرجتين السياحية ورجال الأعمال، ويتضمن العرض الحصول على تأشيرة مجانية، وإمكانية شحن حقيبة ثالثة يصل وزنها إلى 23 كجم دون دفع رسوم إضافية، إلى جانب الاستفادة من عروض My Emirates Pass.

ووفقا للعرض المقدم فإن التأشيرة المجانية يشترط أن تصدر للتذاكر التي يتم حجزها في الفترة من 8 إلى 24 يونيو الجاري ليكون السفر ما بين 8 يونيو وحتى 30 سبتمبر، أي أن منح التأشيرات المجانية لن يستمر حتى نهاية شهر سبتمبر كما اعتقد البعض.

ووفقا للعرض الخاص فإن تكلفة تذكرة القاهرة/ دبي/ القاهرة هي 5894 جنيها للدرجة السياحية، و15627 جنيها لدرجة رجال الأعمال.