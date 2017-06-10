رئيس مدينة كوم امبو: انتظام العمل بالمرافق الحيوية بعد تحويلها على خطوط كهرباء بديلة
رئيس مدينة كوم امبو: انتظام العمل بالمرافق الحيوية بعد تحويلها على خطوط كهرباء بديلة
02:47 م السبت 10 يونيو 2017
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أسوان - إيهاب عمران
قال كمال حلمي، رئيس مركز ومدينة كوم امبو بأسوان إن جميع المرافق الحيوية مثل محطات الشرب والصرف الصحي ومرفق مياه المستشفي يعمل بانتظام منذ الساعة السابعة صباحا ولم تتأثر بحادث حريق محطة كهرباء كرم الديب.
وأضاف أنه جرى إعادة توزيع الأحمال مرة أخري علي الخطوط البديلة.
وأضاف أن الحريق الذي نشب في محطة محولات كرم الديب في كوم امبو أسفر عن احتراق اثنين من المحولات وجاري استبدالهم بمحولين جديدين.
وأضاف أن الحريق أسفر عن احتراق لوحة الخلايا الخاصة بالمحطة بقدرة 11 ألف فولت.
وأكد أن فرق الإصلاح حاليا تبذل جهودا كبيرة لإصلاح العطل وعودة التيار الكهربائي خلال الساعات المقبلة .
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