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هيثم الحريري ينشر مستندًا يؤكد فيه تبعية "تيران وصنافير" لمصر

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هيثم الحريري ينشر مستندًا يؤكد فيه تبعية "تيران وصنافير" لمصر هيثم الحريري ينشر مستندًا يؤكد فيه تبعية "تيران وصنافير" لمصر

مصراوي Masrawy

هيثم الحريري ينشر مستندًا يؤكد فيه تبعية "تيران وصنافير" لمصر

02:40 م السبت 10 يونيو 2017

كتب- أحمد علي:

نشر النائب هيثم الحريري، عضو تكتل "25- 30"، مستندًا أكد فيه تبعية جزيرتي "تيران وصنافير" لمصر.

ويُعد مستند "الحريري"، الذي نشره عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، صورة من قرار سابق صادر عن وزارة الخارجية عام ١٩٥٠ يثبت أن تيران وصنافير مصرية.

هذا في الوقت الذي تصاعدت فيه حدة الخلافات بين نواب ائتلاف "دعم "، والتكتل من جهة أخرى حول اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والمملكة العربية ، المعروفة إعلاميًا بـ"تيران وصنافير".

ومن المقرر، أن تبدأ لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، نظر طريقة إقرار الاتفاقية غدًا الأحد، على أن يتم تحديد الاجتماعات المقبلة وفق توافق الأعضاء.

 

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مصراوي Masrawy

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