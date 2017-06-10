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مناقشة قانون تنظيم الصحافة والعلاقات المصرية السودانية بلجان البرلمان الاثنين

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مصراوي Masrawy

مناقشة قانون تنظيم الصحافة والعلاقات المصرية السودانية بلجان البرلمان الاثنين

02:29 م السبت 10 يونيو 2017

مناقشة قانون تنظيم الصحافة والعلاقات المصرية السودانية بلجان البرلمان الاثنين

كتب- أحمد علي:

تشهد لجان البرلمان يوم الاثنين المقبل، انعقاد اللجنة الدينية برئاسة الدكتور أسامة العبد، لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد فرج عامر بشأن تعرض مئذنة بمسجد بن خلدون للانهيار والسقوط بالإسكندرية، ومناقشة نتائج الزيارة الميدانية للجنة بشأن إهمال ترميم مسجد الدعاء الأثرى بالدرب الأحمر بمحافظة القاهرة.

ويناقش في لجنة الزراعة، طلبات الإحاطة المقدمة بشأن التوسع في زراعة محصول القطن طويل التيلة، لاستعادة هذا المحصول لعرشة وزيادة القدرة التصديرية من المنتجات المصرية، فيما تستكمل اللجنة الاقتصادية مناقشات أنشطة جهاز التجارة الداخلية التابع لوزارة .

وتناقش لجنة الشئون العربية، العلاقات المصرية السودانية، فيما تناقش لجنة الدفاع والأمن القومى، قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971 بشأن هيئة الشرطة.

فيما تناقش لجنة القوى العاملة الملاحظات التي آثارها المعنيين والمهتمون بشأن مشروع قانون بإصدار قانون العمل أثناء اجتماعات الاستطلاع والمواحهة، فيما تناقش لجنة الطاقة عدد من طلبات الإحاطة بشأن عدم توصيل الغاز لعدد من الأماكن.

وفى لجنة الإعلام يناقش الأعضاء مشروع قانون المقدم من بإصدار قانون تنظيم الصحافة والإعلام، وقرار رئيس الجمهورية رقم 182 لسنة 2017 بالموافقة على الخطابات المتبادلة بين حكومتى وإيطاليا بشأن المنحة المقدمة من الحكمة الإيطالية لإعادة تأهيل متحف الفن الإسلامى بالقاهرة.

وتختتم اللجان أعماله فى نظر لجنة الصناعه للتعديلات التى إرتاها قسم التشريع بمجلس الدولة على إقتراح مقدم من النائب محمد السويدى بشأن الهيئة العامة للتنمية الصاعية.

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