الإصلاح والتنمية يطلق حملة للترويج لمصرية تيران وصنافير

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أطلق حزب الإصلاح والتنمية، برئاسة محمد أنور السادات، حملة تحت عنوان «حق الشعب» في الدفاع عن سيادة أراضيه، للنظر في اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، والتأكيد على مصرية جزيرتى تيران وصنافير، وذلك من خلال استعراض الوضع التاريخي للجزيرتين.

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وأشار رئيس حزب الاصلاح والتنمية، إلى أن الحملة بدأت أولى فعاليتها أمس الجمعة بعقد أمسية رمضانية هادئة أمام حديقة الأزهر ضمت العديد من المعنيين باتفاقية ترسيم الحدود من نواب برلمان، وأحزاب سياسية، ومحاربين قدامى، وشباب ناشط، وبعض الخبراء، هذا بالإضافة لدور الحملة في خلق حالة من الاتصال الجماهيري بصناع القرار ونواب البرلمان لعرض مواقفهم من الاتفاقية، وذلك من خلال شبكات التواصل الاجتماعي، الاتصالات التليفونية، ارسال برقيات تلغرافية، وآليات اخرى كثيرة يستطيع من خلالها كل مواطن توصيل رأيه وصوته لكل المسئولين وصناع القرار، وذلك بمناسبة بدء مناقشة الاتفاقية باللجنة التشريعية بمجلس النواب لاقرار طريقة الموافقة عليها.