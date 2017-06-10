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أرسنال يقترب من خطف موهبة سيسكا موسكو

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أرسنال يقترب من خطف موهبة سيسكا موسكو أرسنال يقترب من خطف موهبة سيسكا موسكو

التحرير

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أشارت صحيفة "مترو" البريطانية إلى دخول أرسنال في المراحل الأخيرة من إتمام التعاقد مع متوسط ميدان سيسكا موسكو الروسي ألكساندر جولوفين.

وأوضحت الصحيفة البريطانية أن أرسنال اقترب كثيرا من اتمام التعاقد مع اللاعب الروسي البالغ من العمر 21 عاما مقابل 10 مليون جنيه استرليني.

وظهر جولوفين للمرة الأولى مع سيسكا موسكو في عام 2015 إلا أن الموسم الماضي كان الأول على صعيد اللعب الدائم في صفوف الفريق الروسي.

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وأضافت "مترو" أن اللاعب الروسي يتميز بقدرته على اللعب في وسط الميدان إلى جانب اللعب في مركز الجناح الأيسر، وأظهر مهارات مميزة للغاية هذا الموسم بعدما أنهى الدوري الروسي مع فريقه في المركز الثاني.

وسجل جولوفين 3 أهداف وصنع مثلهم في 30 مباراة خاضها في الدوري هذا الموسم، ولعب جولوفين 12 مباراة دولية مع الروسي وكان ضمن قائمة المنتخب الذي شارك في يورو 2016 الأخير.

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التحرير

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