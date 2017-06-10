أخبار عاجلة

«المحافظين» يشارك في منتدى «أحزاب دول البريكس» في الصين -
«الثروة السمكية» تتهم محافظ بورسعيد بمخالفة تعليمات الرئيس -
إجراءات طارئة لمواجهة موجة الحر في الإسكندرية -
رئيس الطائفة الإنجيلية يزور أسر شهداء حادث «دير المنيا» -
فيديو| مجدي عبد الغني: هذا أول قرار عندما أصبح وزيرًا للرياضة -
وزير الخارجية الألماني يحذر من حرب في الخليج بعد أزمة قطر -
سمير عثمان حكمًا لمباراة الأهلي والإنتاج -
وزير الرياضة يطير إلى تونس لمؤازرة المنتخب الوطني -
«جمعة ومتعب» يقودان الأهلي أمام الإنتاج -
رسميًّا.. خالد القماش مديرًا فنيًّا لرجاء مطروح -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. رياضة
  3. التحرير

تشيلسي يحسم أولى صفقاته في الميركاتو

Google+ Print
تشيلسي يحسم أولى صفقاته في الميركاتو تشيلسي يحسم أولى صفقاته في الميركاتو

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

ذكرت صيحفة «ليكيب» الفرنسية، اليوم السبت، أن نادي تشيلسي حامل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز «البريميرليج» الموسم الماضي، أنهى صفقة تيموي باكايوكو، لاعب خط وسط موناكو الفرنسي.

وأضافت ليكيب أن الدولي الفرنسي، تيموي باكايوكو، صاحب الـ22 عامًا، سينضم إلى تشيلسي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، مقابل 40 مليون يورو.

شاهد أيضا

ويعد تيموي باكايوكو، أحد الركائز الأساسية لفريق موناكو، تحت قيادة ليوناردو جاريدم، حيث شارك الدولي الفرنسي في 51 مباراة الموسم الماضي، بعدد دقائق لعب وصل إلى 3.907 دقيقة، أحرز خلالهم 3 أهداف وصنع آخر.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
«المحافظين» يشارك في منتدى «أحزاب دول البريكس» في الصين

«المحافظين» يشارك في منتدى «أحزاب دول البريكس» في الصين

«الثروة السمكية» تتهم محافظ بورسعيد بمخالفة تعليمات الرئيس

«الثروة السمكية» تتهم محافظ بورسعيد بمخالفة تعليمات الرئيس

إجراءات طارئة لمواجهة موجة الحر في الإسكندرية

إجراءات طارئة لمواجهة موجة الحر في الإسكندرية

رئيس الطائفة الإنجيلية يزور أسر شهداء حادث «دير المنيا»

رئيس الطائفة الإنجيلية يزور أسر شهداء حادث «دير المنيا»