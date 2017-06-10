تشيلسي يحسم أولى صفقاته في الميركاتو

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ذكرت صيحفة «ليكيب» الفرنسية، اليوم السبت، أن نادي تشيلسي حامل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز «البريميرليج» الموسم الماضي، أنهى صفقة تيموي باكايوكو، لاعب خط وسط موناكو الفرنسي.

وأضافت ليكيب أن الدولي الفرنسي، تيموي باكايوكو، صاحب الـ22 عامًا، سينضم إلى تشيلسي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، مقابل 40 مليون يورو.

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ويعد تيموي باكايوكو، أحد الركائز الأساسية لفريق موناكو، تحت قيادة ليوناردو جاريدم، حيث شارك الدولي الفرنسي في 51 مباراة الموسم الماضي، بعدد دقائق لعب وصل إلى 3.907 دقيقة، أحرز خلالهم 3 أهداف وصنع آخر.