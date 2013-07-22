خبير يتوقع تراجع الدولار مع ارتفاع الاحتياطيات إلى 22 مليار دولار

سجل رصيد احتياطي النقد الأجنبي لدى البنك المركزي خلال شهر يوليو، 14 مليار و921 مليون دولار أميريكي.

وتوقع تامر يوسف رئيس قطاع الخزانة بأحد البنوك الأجنبية، أن يضل رصيد الاحتياطي النقدي الأجنبي لدى البنك المركزي إلى 22 مليار دولار، بعد السعودية والكويت والإمارات مايقرب من 7 مليارات دولار.

وتوقع رئيس قطاع الخزانة أن يترتب على هذا الارتفاع في رصيد الاحتياطي الأجنبي، أن يتراجع سعر الدولار خلال الفترة القادمة، مع بداية تكثيف البنك المركزي لعطاءاته الدولارية في السوق المصرفي، الأمر الذي من شأنه أن يخلق عرضاً قوياً ما يترتب عليه تراجع سعر الصرف.

وقال يوسف أن الحاجز النفسي الدولاري عند 7 جنيهات، حيث توقع أنه في حالة كسره سوف يتراجع سعره إلى 6.60 جنيه.

كما توقع تامر يوسف، أن يترتب أيضاً على هذا الارتفاع في الاحتياطي النقدي، أن تعدل الوكالات العالمةي للتصنيفات الاائتمانية تقييمها، للاقتصاد المصري قليلاً، على أن يتم تعديله تدريجياً مع إقرار الدستور وانتخاب البرلمان والرئيس الجديد، وتحقيق الاستقرار السياسي.