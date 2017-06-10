خطأ «ساذج» وملابس «غادة».. 5 مشاهد أغضبت الجمهور في «عفاريت عدلي علام»

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واجه مسلسل "عفاريت عدلى علام"، الذي يدخل به "الزعيم" عادل إمام السباق الرمضاني هذا العام الكثير من الأزمات بداية من عرضه، بسبب بعض الأخطاء الساذجة التى وقع فيها صناع العمل من جهة، وجرأة بعض المشاهد التى ظهر فيها باقي أبطال العمل من جهة أخرى.

وعلى الرغم من أن المسلسل يحظي بمتابعة بين عشرات المسلسلات التي تعرض في رمضان، فإنه لم يخل من اللقطات المثيرة للجدل، التي أغضبت الجمهور، نرصد أبرزها في التقرير التالي:

غادة عادل بملابس مكشوفة

خرجت الفنانة غادة عادل عن المألوف بارتدائها ملابس أكثر جرأة في أحد المشاهد التى جمعتها بالفنان عادل إمام، مما عرضها للكثير من الانتقادات من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة أن طبيعة المشاهد لا تلائم عرضها في الشهر الكريم.

دجل وشعوذة

عبر عدد كبير من النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، عن غضبهم من الفنان عادل إمام، بسبب إلصاق صورة السحر والشعوذة بالمغاربة، خاصة في الحوار الذي دار بين الشيخ وحياة النفوس "هالة صدقي"، زوجة عدلي علام "عادل إمام"، وقال فيها إن مشكلتها مع زوجها هي بسبب "عمل شديد قوي، اللي عمله راجل مغربي من مراكش".

خطأ ساذج

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وقع صناع العمل في خطأ ساذج في أحد المشاهد التى تذهب ملك "مي عمر" إلى دار الكتب التى يعمل بها عدلي "عادل إمام"، وما إن تدخل إلى مكتبه حتى تنبهر بشكله والتجديدات به، على الرغم من أنها اجتمعت معه في نفس المكان بعد التجديد، أي أنها ليست المرة الأولى التي تزروه فيها في مكتبه بعد التغييرات الكبيرة التي حدثت فيه.

محمد ثروت

رغم أنه فنان كوميدي، فإن الفنان محمد ثروت أثار غضب وانتقاد الكثيرين له عقب أولى حلقات المسلسل، حيث فوجئ الجمهور بمشاهد غير لائقة للفنان محمد ثروت مع زوجته، وهو ما لم يلق إعجاب الكثيرين.



مشاهد جريئة بين الزعيم وغادة عادل

شهدت إحدى الحلقات أيضًا أحضانا بين الزعيم وغادة عادل بعد أن شعر بحبها ووافق على الزواج منها، بشكل أثار استياء الجمهور بسبب جرأته.