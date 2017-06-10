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وزير التجارة: إعفاء الشباب من إيجارات "مجمع مرغم" لمدة 3 أشهر

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مصراوي Masrawy

وزير التجارة: إعفاء الشباب من إيجارات "مجمع مرغم" لمدة 3 أشهر

02:28 م السبت 10 يونيو 2017

الإسكندرية – محمد البدري:

أعلن المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، إعفاء الشباب مستغلي وحدات مجمع مرغم للصناعات البلاستيكية في الإسكندرية، من دفع الإيجار المستحق لمدة 3 أشهر لحين إنهاء الإجراءات المستندية الخاصة بالمرافق واستخراج بطاقة ضريبية وغيرها ، في إطار ما وصفه بدعم صغار المستثمرين

جاء ذلك في تصريح صحفي له، اليوم السبت، على هامش زيارته مجمع مرغم للصناعات البلاستيكية، لتسليم وحداته إلى الشباب بموجب حق الانتفاع، بحضور الدكتور محمد سلطان محافظ الإسكندرية، المهندس ياسر المغربي مستشار الوزير للمشروعات القومية، المهندس أحمد عبد الرازق رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، المهندس أسامة حشاد رئيس الجهاز التنفيذي للمشروعات الصناعية والتعدينية والمهندس أحمد طه المدير التنفيذى لمركز تحديث الصناعة .

أضاف وزير الصناعة أنه تقرر أيضا السماح للشباب بتقسيط إيجار 3 أشهر إضافية على مدار سنة، وذلك حتى يتوفر لهم من الأموال ما يسمح بشراء معداتهم اللازمة لبدء التشغيل، مشيرا إلى أنه تم تسليم 100% من الوحدات البالغ عددها 240 وحدة للشباب، وذلك تم بعد توافر الشروط في الشباب المتقدمين للحصول على ورشة صناعية، من خلال 65 دراسة جدوى تم دراستها من قبل الوزارة.

وأشار قابيل إلى أن الوحدات الصناعية في مجمع مرغم ستكون بمثابة مركز للصناعات المكملة للصناعات الكبرى حتى تتسع دائرة الصناعات في ، مبينا أنه سيتم دعم شباب المصنعين داخل المجمع بمخازن تابعة لشركات منتجات بترولية لتوفير الخامات اللازمة لصناعاتهم بسعر التكلفة وتقليل معدل الإنفاق لمساعدتهم في إنجاح المشروعات الخاصة بهم.

من جانبه قال الدكتور محمد سلطان محافظ الإسكندرية، إن المجمع يأتي في إطار خطة المحافظة والوزارة لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال إنشاء التجمعات الصناعية المتخصصة، مبينا أن المجمع يضم ٢٤٠ ورشة ويعمل بنظام النموذج الجاهز.

وأضاف أن المجمع يعد فرصة كبيرة لأهالي الإسكندرية للبدء الفوري في المشروعات الصغيرة والمتوسطة، حيث يعمل على توفير أكثر من ٣٠٠٠ آلاف فرصة عمل، لافتا إلى أن تخصيص المجمع تحديدا في مجال الصناعات البلاستيكية جاء للاستفادة من تواجد المجمع بجوار كبرى شركات البتروكيماويات بالإسكندرية وهو الأمر الذي يحقق العلاقة التشابكية بين المشروعات الصغيرة والكبيرة هذا إلى جانب إتاحة المزيد من فرص العمل أمام الشباب حيث سيتم تخصيص هذه الورش لصغار المنتجين.

وأكد المحافظ أن التنمية الصناعية والاستثمارية بالإسكندرية تضيف لها الكثير من التقدم والموارد المالية، مشيرا إلى حرص المحافظة علي المساهمة فى دعم المشروع من خلال تسخير الإمكانيات المتاحة بالتعاون مع الجهات المعنية من أجل تحقيق إستراتيجية وأهداف المحافظة للنهوض بخطط التنمية الصناعية.

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