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المنتخب الوطني يحدد موعد العودة من تونس

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المنتخب الوطني يحدد موعد العودة من تونس المنتخب الوطني يحدد موعد العودة من تونس

التحرير

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أكد إيهاب لهيطة، مدير الوطني، أن بعثة الفراعنة ستعود في الثامنة صباح الاثنين، إلى عقب لقاء تونس، المقرر له غدًا الأحد، ضمن الجولة لحساب المجموعة العاشرة التي تضم معهما النيجر وسوازيلاند، بالتصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2019 بالكاميرون.

وقال لهيطة في تصريحات صحفية إن طائرة البعثة ستقلع 5 فجرًا، وتستمر الرحلة لمدة 3 ساعات.

وفي سياق آخر،  وصل إلى مقر إقامة المنتخب الوطني بتونس، ظهر اليوم، التشادي محمد بو لايا، مراقب المباراة، وعقد بو لايا اجتماعا مع إيهاب لهيطة، حيث أطلعه على وثائق سفر أعضاء الفريق كإجراء تقليدي للتأكد من هوية اللاعبين.

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وكانت قد وصلت بعثة المنتخب الوطني إلى مطار قرطاج الدولي بالعاصمة التونسية، أمس الجمعة، حيث أنهيت اجراءات الوصول، وسط ترحيب من مندوبي الاتحاد التونسي، وتوجهت البعثة فور وصولها، إلى مقر إقامتها بفندق المرادي بضاحية قمرت.

ومن المقرر أن تقام المباراة في تمام الساعة الثانية عشرة مساء غدٍ الأحد، ضمن مباريات الجولة الأولى، لحساب المجموعة العاشرة، في التصفيات.

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التحرير

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