قريبًا.. السيارات تعمل بـ«البول البشري» توفيرًا للبترول

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يعكف العالم الكولومبي "خوان لوزادا"، على دراسة علمية تهدف في المقام الأول إلى تحويل السيارات لتعمل بالبول البشري كبديل للوقود التقليدي، وذلك في إطار الجهود الواسعة التي تسع لحل المشكلات المرتبطة باستخدام الوقود وتناقص معدلاته عالميًا.

وأجرى الفريق البحثي في جامعة "نارينو" الكولومبية، الذي يقوده "لوزادا"، اختبارًا للسيارة المطورة من طراز "فورد ميركوري" موديل 1978، حيث قطعت المسافة بين مدينة "باستو" نحو الجنوب إلى مدينة "مانيزاليزس"، وهي مسافة يبلغ طولها 600 كيلومتر، باستخدام البول البشري.

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وأكد "لوزادا" أن محرك السيارة طوره فريقه البحثي على مدار العامين الماضيين ليعمل بالبول، يستند في الأساس إلى عملية معالجة للبول باستخدام وحدتين يتم تنشيطهما من خلال مفتاح تشغيل، مشيرًا إلى أنه يتم الحصول على الهيدروجين من خلال التحليل الكهربائي للبول، ثم إعادة استخدامه بشكل خاص ليعطي الطاقة المتعارف عليها لدى النسخة الأولى من المحرك قبل التطوير.

ويعاني الفريق البحثي من بعض المشكلات الفنية، والتي أدت إلى عدم الاعتماد الكلي على البول كمصدر لوقود السيارات، حيث اعترف "لوزادا" بأن سيارته المعدلة تعتمد في بعض الأوقات على البنزين العادي، مضيفًا: "نحن ننتج الطاقة النظيفة الموجودة في البول، وحققنا عددًا من الأشياء المهمة من خلال الجهاز الجديد، وإضافة إلى استخدام الطاقة النظيفة التي لا ينتج عنها أول أكسيد الكربون، فنحن نمنع وصول هذه المخلفات العضوية إلى مصادر المياه الطبيعية".