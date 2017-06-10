«شيفروليه» تختبر نسخة أقوى من «كورفيت»

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تُخضع شركة "شيفروليه" الأمريكية في الوقت الحالي سيارتها "كورفيت" المعدلة، لعمليات الاختبار الفنية، كخطوة أخيرة قبل الكشف عنها بشكل رسمي.

وبحسب موقع "ذا درايف"، فإن الشركة الأمريكية تستعد لطرح النسخة "كورفيت ZR1” الجديدة، والتي تمثل تطورًا في الإمكانات الفنية، قياسًا بالنسخة المتواجة حاليًا في الأسواق العالمية من السيارة الشهيرة.

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وتحمل النسخة الجديدة من "كورفيت" تطورات عديدة على مستوى الأداء، لاسيما بعد أن أضافت "شيفروليه" بعض التعديلات للمحرك الذي ظهر لأول مرة في السيارة الخارقة الأمريكية في تسعينات القرن الماضي.