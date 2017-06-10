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مدينة مانهايم الألمانية تحتفل بمرور مئتي عام على اختراع الدراجة

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مصراوي Masrawy

مدينة مانهايم الألمانية تحتفل بمرور مئتي عام على اختراع الدراجة

02:24 م السبت 10 يونيو 2017

مدينة مانهايم الألمانية تحتفل بمرور مئتي عام على اختراع الدراجة

مدينة مانهايم الألمانية تحتفل بمرور مئتي عام على ا

مانهايم (ألمانيا) - (د ب أ):
انطلقت اليوم السبت، احتفالات في شوارع مدينة مانهايم الألمانية بمناسبة مرور مئتي عام على اختراع الدراجة.

وفي وسط المدينة افتتحت العديد من أكشاك المعلومات عن الدراجات، كما قدم فنانون ومسيقيون متجولون عروضا فنية.

وعند برج المياه التاريخي في المدينة بولاية بادن-فورتمبرج غربي ألمانيا قدمت شركات منتجة للدراجات أحدث إصداراتها.

وينظم النادي الألماني العام للدراجات سوقا لبيع الدراجات المستعملة في إطار الاحتفالات التي ستستغرق يومين.

وأعلنت الشرطة أنها ستتواجد في أماكن الاحتفالات بشكل مكثف بالزي الرسمي والمدني، وذلك على خلفية الهجمات الإرهابية الأخيرة التي وقعت في لندن ومانشستر.

وقال متحدث باسم الشرطة إنه لا يوجد أي تحذيرات من مخاطر أمنية محددة.

وخلال الاحتفالات التي تضم أكثر من مئة فعالية سيجرى مناقشة موضوعات مثيرة للجدل مثل خطط إلزام راكبي الدراجات بارتداء خوذات خلال القيادة.

ويطالب خبراء بتطبيق هذه القاعدة لتجنب التعرض لإصابات رأس خطيرة عند وقوع الحوادث. ومن الموضوعات الأخرى التي من المنتظر إثارتها خلال الفعاليات توسيع طرق الدراجات السريعة في ولاية بادن-فورتمبرج.

يذكر أن الرائد الألماني في مجال التقنيات كارل درايس قام في 12 يونيو عام 1817 بأول رحلة من مانهايم على متن الشكل الأولي للدراجة المعروفة اليوم، "درايسين"، وهو اسم الاختراع الذي اشتُق من اسم درايس.

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