مصدر أمني عراقي: انتهاء هجوم الشرقاط بمقتل 14 شخصًا و11 داعشيًا

تكريت (العراق) - (د ب أ):

أفاد مصدر أمني عراقي بمحافظة صلاح الدين اليوم السبت بانتهاء الهجوم الذي شنه عناصر تنظيم "داعش" على قضاء الشرقاط بمقتل 14 شخصا بينهم نساء واطفال، وإصابة ثمانية بجروح، بينهم عناصر في الحشد العشائري، ومقتل 11 عنصرا من "داعش" وتدمير 3 عجلات ورفع حظر التجوال عن القضاء ظهر اليوم.

وكان "داعش" قد شن الليلة الماضية هجمات على أكثر من محور بهدف تشتيت جهد القوات الامنية العراقية ثم ركز هجومه على قرية المسيحلي جنوبي الشرقاط، وتمكن من الدخول إليها وقتل عددا من الاهالي قبل ان تتمكن القوات الامنية والحشد العشائري من استعادة السيطرة على القرية، وقتل أو طرد عناصر "داعش".

وينطلق عناصر "داعش" في هجماتهم المتكررة على قضاء الشرقاط -280 كم شمال بغداد- من شريط من القرى المحاذية للضفة الغربية لنهر دجلة، والتي ما زالت تحت سيطرته وأكبرها قرية الزوية التي حررتها القوات مرات عدة لكن عناصر "داعش" استعادت السيطرة عليها.