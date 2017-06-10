الإسكان: إنشاء حديقة مركزية على أعلى مستوى بالمدن الجديدة

القاهرة- (أ ش أ):

قال الدكتور مصطفى مدبولي وزيرالإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إن الوزارة تهدف لإنشاء حديقة مركزية على أعلى مستوى بكل المدن الجديدة، تمثل متنزهاً راقياً لسكان المدينة.

وأضاف مدبولي- خلال تفقده اليوم السبت- الحديقة المركزية التي يتم تنفيذها بمدينة الشيخ زايد، على مساحة 65 فداناً، إن أعمال التشطيبات بدأت بمعظم مباني الحديقة، التي ستعد من العلامات المميزة بالمدينة، مشيراً إلى أنه سيتم اسناد أعمال إدارة الحديقة لإحدى الشركات المتخصصة.

وتابع: "سيتم الاتفاق مع أشهر المطاعم والكافيهات لافتتاح أفرع لها داخل الحديقة، التي تقع في منطقة متميزة بمدينة الشيخ زايد"، مشيراً إلى أن هناك اهتمامًا كبيرًا بهذه الحديقة، التي تولى تصميها والإشراف على تنفيذها، الدكتور ماهر إستينو، وهو من قام بتصميم حديقة الأزهر.

وأوضح مدبولي أن الحديقة على مساحة 65 فداناً، وتقع ضمن منطقة تجارية إدارية ترفيهية بإجمالي مساحة 143 فداناً، وتشتمل على مساحات خضراء، وأشجار، ونباتات نادرة، وممرات للمشاه، ومسارات للدراجات، ومطاعم، وكافيتريات، وبحيرات صناعية، ونوافير، وأكشاك، ودورات مياه، ومبني إدارة، ومواقف انتظار للسيارات، ويتم استخدام الطاقة الشمسية لتوليد الكهرباء لكامل الحديقة ومنشآتها.

ومن المقرر أن يجري تخطيط وتصميم المناطق التجارية والإدارية المحيطة بالحديقة، والتي من المتوقع أن تدر عائداً استثمارياً كبيراً يتم الصرف منه علي صيانة مرافق الحديقة، مشيراً إلى بدء أعمال التشطيبات لكل هذه المكونات، وستبدأ أعمال تنسيق الموقع والزراعة خلال أيام.​