25 ألف كرتونة مواد غذائية للقرى الأكثر احتياجاً بالجيزة

كتبت- ندى الخولي:

أكد اللواء محمد كمال الدالي، محافظ الجيزة، أنه في إطار الدور المجتمعي الذي تقوم به المحافظة لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين، تقوم المحافظة حالياً بتوزيع 25 ألف كرتونه مواد غذائية على القرى الأكثر احتياجاً بالمحافظة.

وأضاف الدالي، أنه تم تشكيل لجنة برئاسة عبد الرحمن الشهاوي، السكرتير العام المساعد للمحافظة، للإشراف على أعمال التوزيع على المواطنين لضمان وصول الكمية للمستحقين.

من جانبه، قال السكرتير العام المساعد للمحافظة ورئيس اللجنة، إنه تم البدء في التوزيع خلال الأسبوع الماضي على مراكز ومدن الحوامدية والصف وأطفيح وكرداسة واأسيم وأبو النمرس والعياط والبدرشين وتستكمل اللجنة أعمالها في باقي الأحياء والمدن.

وأكد أن التوزيع يتم في حضور رئيس الوحده المحلية القروية ومدير إدارة التضامن الاجتماعي وعضو من جهاز التفتيش والشئون القانونية.