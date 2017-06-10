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«المحافظين» يشارك في منتدى «أحزاب دول البريكس» في الصين
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السبت 10 يونيو 2017 10:53 مساءً
«الثروة السمكية» تتهم محافظ بورسعيد بمخالفة تعليمات الرئيس
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السبت 10 يونيو 2017 10:53 مساءً
إجراءات طارئة لمواجهة موجة الحر في الإسكندرية
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السبت 10 يونيو 2017 10:53 مساءً
رئيس الطائفة الإنجيلية يزور أسر شهداء حادث «دير المنيا»
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السبت 10 يونيو 2017 10:53 مساءً
فيديو| مجدي عبد الغني: هذا أول قرار عندما أصبح وزيرًا للرياضة
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السبت 10 يونيو 2017 10:53 مساءً
وزير الخارجية الألماني يحذر من حرب في الخليج بعد أزمة قطر
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السبت 10 يونيو 2017 10:42 مساءً
سمير عثمان حكمًا لمباراة الأهلي والإنتاج
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السبت 10 يونيو 2017 10:41 مساءً
وزير الرياضة يطير إلى تونس لمؤازرة المنتخب الوطني
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السبت 10 يونيو 2017 10:41 مساءً
«جمعة ومتعب» يقودان الأهلي أمام الإنتاج
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السبت 10 يونيو 2017 10:41 مساءً
رسميًّا.. خالد القماش مديرًا فنيًّا لرجاء مطروح
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السبت 10 يونيو 2017 10:41 مساءً
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الأخبار - كابورية : مصر دفعت ثمناً كبيراً فى مجال مكافحة الإرهاب
DMC
DMC
السبت 10 يونيو 2017 02:15 مساءً
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