بالصور.. وزير التجارة يسلم "وحدات مرغم" الصناعية لشباب الإسكندرية
بالصور.. وزير التجارة يسلم "وحدات مرغم" الصناعية لشباب الإسكندرية
02:00 م السبت 10 يونيو 2017
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الإسكندرية – محمد البدري:
سلم المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة يرافقه الدكتور محمد سلطان محافظ الإسكندرية، اليوم السبت، وحدات مجمع الصناعات البلاستيكية بمنطقة مرغم بالإسكندرية للشباب بموجب حق الانتفاع، معلنا جاهزية المجمع للتشغيل بعد منح التراخيص الصناعية اللازمة لأصحاب الأعمال والانتهاء من جميع الأعمال الإنشائية في 4 أشهر.
وقال قابيل، إن إنشاء المجمع يأتي في إطار خطة الوزارة لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال إنشاء التجمعات الصناعية المتخصصة حيث تم تخصيص المجمع للصناعات البلاستيكية للاستفادة من تواجد المجمع بجوار كبرى شركات البتروكيماويات بالإسكندرية، لافتا إلى أن ذلك يحقق العلاقة التشابكية بين المشروعات الصغيرة والكبيرة هذا إلى جانب إتاحة المزيد من فرص العمل أمام الشباب حيث سيتم تخصيص هذه الورش لصغار المنتجين.
أضاف وزير التجارة والصناعة أنه تم تسليم 90 وحدة من وحدات المجمع الصناعي الذي يشمل 240 ورشة بطريق النهضة بمنطقة البتروكيماويات بالعامرية، والتي تبعد نحو 37 كم عن المحافظة متضمنة 180 وحدة بمساحة 100 متر وعدد 60 وحدة بمساحة 200 متر على مساحة 25 فدانا مزودة بالمرافق الرئيسية.
وأشار إلى أن تكلفة البناء تصل إلى نحو 48.6 مليون جنيها تم توفيرها من مصادر تمويل مختلفة ومنها وزارات التعاون الدولى والتنمية المحلية والبيئة والمحافظة وبنك الاستثمار .
كانت وقعت وزارة التجارة والصناعة ومحافظة الإسكندرية اتفاق تعاون فى مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة يشمل حق انتفاع استغلال مجمع صناعى بطريق البتروكيماويات بمنطقة مرغم بالإسكندرية لمدة 30 سنة قابلة للتجديد، حيث تتولى الوزارة عملية الطرح للمستثمرين بنظام حق الانتفاع .
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