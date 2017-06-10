تأجيل إعادة اجراءات محاكمة متهم بقضية " أحداث مجلس الوزراء" لـ 7 أغسطس
تأجيل إعادة اجراءات محاكمة متهم بقضية " أحداث مجلس الوزراء" لـ 7 أغسطس
01:55 م السبت 10 يونيو 2017
محاكمة متهم بقضية أحداث مجلس الوزراء
كتب- أحمد أبو النجا:
قررت الدائرة 5 إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، اليوم السبت، اعادة اجراءات محاكمة حسين عبد الرحمن محمد، وهو المتهم رقم 90 بأمر الاحالة في القضية المعروفة إعلامياً بـ " أحداث مجلس الوزراء"، والصادر ضده حكم غيابي بالسجن المؤبد، لجلسة 7 أغسطس المقبل.
وجاء قرار التأجيل لحضور المتهم من محبسه، وأمرت المحكمة بالتحقيق مع مأمور قسم السيدة زينب بمعرفة مساعد وزير الداخلية لأمن القاهرة.
صدر القرار برئاسة المستشار محمد ناجي شحاتة، وعضوية المستشارين محمد النجدي، وعبد الرحمن صفوت الحسيني، وأحمد عبد الحكم، وسكرتارية أحمد صبحي عباس، ومحمد سليمان.
كانت قد اسندت النيابة العامة للمتهمين اتهامات مقاومة السلطات والحريق العمد لمبان ومنشآت حكومية وإتلافها واقتحامها وتخريب الممتلكات العامة والخاصة وتعطيل المرافق العامة وحيازة أسلحة بيضاء وقنابل مولوتوف والشروع في اقتحام مبنى وزارة الداخلية لإحراقه وإتلاف وإحراق بعض سيارات تابعه لوزارة الصحة.
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