طيران الامارات: تأشيرة مجانية للمصريين لزيارة دبي حتى 30 سبتمبر المقبل

شيماء مصطفى

أعلنت شركة طيران الامارات في بيان صحفي لها اليوم ، عن قيامها بمنح تأشيرة مجانية للمصريين من أجل زيارة دبي وذلك خلال الفترة من 8 يونيو الجاري وحتى 30 سبتمبر 2017.

وأشارت الشركة فى بيانها بأن العرض الجديد من طيران الامارات My Emirates pass “بطاقات الصعود إلى الطائرة” يتضمن مايلي :-

1- تقديم سعر خاص للدرجة السياحية ودرجة رجال الآعمال بحيث تكون تكلفة تذكرة القاهرة / دبي / القاهرة هي 5894 جنيه للدرجة السياحية و 15627 جنيه لدرجة رجال الاعمال.

2- هذا العرض ساري لفترة محدودة حيث يشترط أن يتم حجز تذاكر الطيران من 8 إلى 24 يونيو الجاري والسفر من 8 يونيو وحتى 30 سبتمبر والسعر يشتمل على ضرائب المطار.

3- تأشيرة مجانية لمدة 30 يوم لزيارة دولة الامارات العربية المتحدة مع شحن حقيبة ثالثة يصل وزنها إلى 23 كلجم للدرجة السياحية و 32 كلجم لدرجة رجال الأعمال، بالاضافة إلى بطاقات الصعود إلى الطائرة My Emirates Pass والتي تستخدم في الاستفاد من عروض وخصومات سعرية حصرية في دبي على مايزيد على 120 من المطاعم المتميزة بها وكذلك التمتع بتجارب ترفيفية عائلية رائعة تشمل زيارة نوادي الجولف ، ومنتزهات تخصصية ونوادي فاخرة.

المصدر : مصرفايف