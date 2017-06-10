مقتل قائد عسكري يمني في معارك مع الحوثيين شرق صنعاء

صنعاء - (د ب أ):

قتل قائد عسكري يمني موال للحكومة الشرعية، اليوم السبت، في معارك مع الحوثيين والقوات الموالية للرئيس السابق، علي عبد الله صالح، بمديرية نهم 40 كم شرق صنعاء.

وقالت مصادر في المقاومة الشعبية لوكالة الأنباء الالمانية إن العميد حميد التويتي، قائد اللواء" 29 ميكا" قتل بنيران الحوثيين وقوات صالح اثناء تفقده أفراد اللواء في جبل صافح، في حين لا تزال المعارك مستمرة بين الطرفين في المواقع المحيطة للجبل.

وسيطر رجال الجيش والمقاومة على جبل صافح خلال الساعات الماضية بعد معارك عنيفة بين الطرفين.

في السياق نفسه، شنت مقاتلات التحالف العربي سلسلة غارات جوية على مواقع للحوثيين وقوات صالح في نهم، أسفرت عن تدمير أربع دوريات عسكرية ومدرعتين، حسب المصادر ذاتها.

وتدور معارك عنيفة في مديرية نهم منذ نحو عامين، بين القوات الحكومية مدعومة بقوات التحالف من جهة، ومسلحي الحوثيين وقوات صالح، من جهة ثانية، في حين يقول الطرف الأول إنه بات مسيطرا على أهم المواقع العسكرية في هذه المديرية الجبلية ذات الطرق الوعرة.