سقوط لص سرقة الهواتف بطريقة "الخطف بالموتوسيكل" بشبرا

القليوبية - أسامه علاء الدين:

شهد شارع البلاستيك، بقسم ثان شبرا الخيمة، اليوم السبت، مطاردة بين مجموعة من الأهالي ورجال الشرطة، وعاطلين سرقا تليفون محمول من عامل أثناء سيره بالشارع.

وأسفرت المطاردة عن إصابة أحد المتهمين، وضبطه وهروب الآخر، ونقل المصاب للمستشفى، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

تلقي اللواء أنور سعيد، مدير أمن القليوبية، إخطارًا من المقدم أحمد سامي، رئيس مباحث قسم ثان شبرا الخيمة، بالواقعة التي انتقل على إثرها العميد محمد عبد الهادي، رئيس فرع البحث الجنائي، لموقعها ليتبين أنه أثناء سير راشد علي، عامل بشارع نادى البلاستيك، فوجئ بشخصين يستقلان دراجة نارية، بدون لوحات معدنية، اختطفا الهاتف المحمول الخاص به، واستغاث بالأهالى وأثناء مطاردتهم للجناة اختلت عجلة القياده بيد قائد الدراجة النارية، ما أدى لسقوطه واصطدامه بسيارة مجهوله " فر قائدها هاربا بها عقب ذلك به، ما أدى لحدوث لإصابة السارق.

وجرى ضبط أحد المتهمين وبحوزته الهاتف المحمول الخاص بالمبلغ، بينما فر الآخر هارباً، وتبين انه يدعى، "سعيد م أ"، عاطل، سبق اتهامه في عدد 4 قضايا، آخرهم رقم 925 جنايات قسم ثان شبرا الخيمة لسنة 2016م – مخدرات، مصاب بكسر مضاعف بالقدم اليمنى، وجرى نقله لمستشفى الساحل التعليمي بالقاهرة وتعيين الحراسة اللازمة عليه.

بمواجهة المتهم المصاب، اعترف بارتكاب الواقعة، بالاشتراك، مع الهارب، "عماد .ع. ع " وشهرته فرنسا، عاطل، سبق اتهامه في عدد 18 قضايا آخرهم رقم 6126 جنح قسم الوايلي لسنة 2014م نشل.

جرى التحفظ على الدراجة النارية من جانب الشرطة، وفحصها وتكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 14262 جنح قسم ثان شبرا الخيمة لسنة 2017م.