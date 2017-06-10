الاتصالات: إتاحة البرامج التدريبية لمبادرة التعلم التكنولوجي الرئاسية بدعم كامل 100%

القاهرة- (أ ش أ):

وافق المهندس ياسر القاضي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على إتاحة كافة البرامج التدريبية للمبادرة الرئاسية للتعلم التكنولوجي والمعروفة باسم "رواد تكنولوجيا المستقبل" بالمجان وبدعم كامل 100% ولكل الفئات المستهدفة في المبادرة.

كما وافق مجلس إدارة هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات- خلال اجتماعه الأخير- على مقترح اللجنة التنفيذية للمبادرة لإتاحة برامج المنحة لكافة المتخصصين في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات أو الالكترونيات في مختلف القطاعات وفي مختلف المؤسسات الربحية وغير الربحية بحيث لا تقتصر على العاملين بقطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

وأوضحت أسماء حسني الرئيس التنفيذي للهيئة - في بيان لها، السبت - أن اللجنة التنفيذية للمبادرة تقدمت بعدد من المقترحات لاقت قبولا من مجلس إدارة الهيئة لما يمكن أن تعكسه إيجابيا على توسيع قاعدة المستفيدين من المبادرة ونقل ودمج التكنولوجيا الحديثة وتطوير الكفاءات بكافة القطاعات وصقلهم بمهارات وتكنولوجيا المستقبل بما يسهم في تحسين الخدمات وتلبية الطلب المحلي والعالمي على المواهب المصرية المتخصصة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات باستخدام منهجيات التدريس المبتكرة.

ويستفيد من برامج المبادرة طلبة الجامعات (في السنة الثالثة والرابعة) والخريجين منذ عام 2006 سواء العاملين بالقطاع أو الباحثين عن فرص عمل أو من أعضاء هيئة التدريس من كليات الحاسبات والمعلومات والهندسة في تخصصات الاتصالات والحاسب الآلي.

ويمكن تسجيل التقديم في المبادرة من خلال الموقع الالكتروني www.ntl.gov.eg، وتمنح المبادرة مكافأة 1000 جنيه لكل طالب يستكمل ويجتاز البرنامج التدريبي بنجاح.

وطبقا لإحصائيات مركز الإبداع التكنولوجي وريادة الأعمال بالهيئة ، تصدرت اهتمامات المتدربين والمشتركين بالمبادرة الدورات التدريبية الخاصة بتطوير تطبيقات المحمول على نظام "أندرويد" وتطوير وإنشاء المواقع الالكترونية والتسويق الرقمي ودورات أمن المعلومات.

وأشارت الإحصائيات الأولية للمبادرة إلى انضمام حوالي 700 متدرب من أكثر من 20 محافظة للدورات التدريبية والمقدمة على منصات التدريب الإلكترونية العالمية مثل (Cousera، وEdx، وUdacity).

وتحتوي البرامج التدريبية للمبادرة على نحو 25 برنامجا تدريبيا، تمتد غالبيتها لفترة 6 شهور في مجالات الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات وتطوير البرمجيات والأنظمة المدمجة ومنها أنترنت الأشياء والحوسبة السحابية، وأمن المعلومات بالإضافة الى برامج تدريبية في مجالات التخطيط الاستراتيجي وريادة الأعمال.